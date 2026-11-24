Si è concluso lo scorso 12 novembre il Road Show 2026 del Gruppo Finlogic. Dopo gli appuntamenti di Ancona, Roma, Bari e Brescia, la quinta e ultima tappa ha riunito i partecipanti per un’Open House nell’Experience Center del Gruppo a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna.

Le dimostrazioni dal vivo hanno mostrato come le diverse tecnologie possano lavorare insieme, dalla stampa delle etichette alla lettura dei dati tramite RFID, fino all’integrazione con i sistemi di automazione. Il percorso ha permesso ai partecipanti di vedere da vicino come il dato associato al prodotto possa essere raccolto e utilizzato lungo i processi di produzione e di magazzino. Le demo sono state anche un’occasione per confrontarsi con gli specialisti del Gruppo sulle esigenze delle singole aziende.

La giornata ha ospitato inoltre un approfondimento sull’intelligenza artificiale applicata alla comunicazione aziendale, a cura di Socialware, azienda del Gruppo Finlogic, con un focus su come integrare questi strumenti nelle attività di produzione e pubblicazione dei contenuti.

Con l’Open House di Bologna si è chiuso un percorso di cinque incontri pensato per portare le tecnologie di etichettatura e tracciabilità a diretto contatto con le imprese e mostrare, attraverso prove dal vivo, come trovano applicazione nei processi quotidiani.