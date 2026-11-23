Creare unione tra scuola e impresa, tra le aspettative dei giovani e i fabbisogni delle aziende, tra formazione e lavoro. È questo il messaggio che ha guidato la sesta tappa di “Scuole in azienda, aziende in aula: Talenti al Top!”, il progetto promosso da Unione GCT Milano per favorire l’incontro tra studenti e imprese dei settori grafico, cartotecnico, della stampa, del packaging e della comunicazione.

Ad accogliere i partecipanti presso la Fondazione Istituto Rizzoli per l’Insegnamento delle Arti Grafiche di Milano sono stati il Presidente Luigi Campanella, la dirigente scolastica Paola Mondinari e tutto lo staff dell’Istituto.

A portare il saluto dell’Unione, Fabio Testa, vicepresidente con delega alla Formazione e titolare di DTD Packaging, che ha richiamato il significato stesso racchiuso nel nome dell’Associazione: “Unione non significa soltanto rappresentare un comparto produttivo, ma soprattutto creare connessioni tra persone, competenze ed esperienze diverse, costruendo occasioni di crescita condivisa per studenti, scuole e imprese.”.

Il format dell’iniziativa ha visto le aziende entrare direttamente nelle aule dell’Istituto, incontrando gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e del corso IFTS Video & digital Strategies. In una sorta di tour attraverso la scuola, imprenditori e professionisti si sono alternati nelle classi, mentre i ragazzi li hanno accolti nei propri spazi di studio, dando vita a un confronto spontaneo e molto partecipato. Le numerose domande rivolte alle aziende partecipanti, l’attenzione dimostrata durante gli interventi e la qualità delle riflessioni emerse hanno confermato il forte interesse dei ragazzi verso il proprio futuro professionale e verso un settore che riserva opportunità estremamente concrete.

Nel corso della mattinata gli studenti hanno dialogato con imprenditori e manager affrontando temi quali le competenze richieste dalle aziende, l’inserimento nel mondo del lavoro, il valore degli stage, le opportunità di crescita professionale e l’impatto delle nuove tecnologie. I ragazzi hanno potuto raccontare le proprie esperienze e confrontare aspettative e dubbi con chi quotidianamente opera nelle imprese del settore.

Uno dei messaggi più condivisi è stato che le competenze tecniche, pur importanti, possono essere sviluppate e perfezionate all’interno dell’azienda. A fare realmente la differenza sono la curiosità, la passione e la disponibilità a mettersi in gioco. Rivolgendosi agli studenti, Testa ha sottolineato: «Cerchiamo persone con voglia di fare, di imparare e di appassionarsi al proprio lavoro. Le competenze si acquisiscono con l’esperienza, ma la curiosità e “il fuoco negli occhi” devono partire da voi.».

Particolarmente apprezzato l’intervento di Roberto Nazzari, direttore commerciale di Arti Grafiche Turati, che ha raccontato agli studenti l’evoluzione di un comparto che coniuga tradizione manifatturiera e innovazione tecnologica: «Il settore della carta, della stampa e del packaging è molto più ricco e vario di quanto spesso si immagini e permette di realizzare prodotti sempre più nuovi, diversi e accessibili a tutti.».

Di grande interesse è stato anche il confronto sull’intelligenza artificiale. Pur riconoscendone il valore come strumento di supporto ai processi produttivi e organizzativi, aziende e studenti hanno condiviso una riflessione comune: la tecnologia può aiutare a svolgere alcune attività, ma non può sostituire creatività, pensiero critico e capacità di innovazione. Sul tema è intervenuto Luca Canducci, direttore centrale risorse umane di Class Editori, che ha invitato i ragazzi a utilizzare le nuove tecnologie con consapevolezza: «È importante conoscere questi strumenti e comprenderne le potenzialità, ma senza rinunciare alla capacità di verificare, analizzare e ragionare. Il controllo deve rimanere nelle mani delle persone.».

Molta attenzione è stata dedicata alle competenze trasversali. Dalle testimonianze è emerso come puntualità, rispetto delle regole, capacità di lavorare in squadra, attenzione al dettaglio e spirito di iniziativa siano oggi requisiti essenziali in contesti produttivi sempre più tecnologici e interconnessi. Sul tema è intervenuta anche Martina Lorenzetti, responsabile di produzione di Favillini Pharmaceutical Packaging Group, che ha invitato gli studenti a valorizzare il confronto con le persone più esperte e a considerare la formazione come un processo continuo: «Non si smette mai di imparare. Avvicinatevi alle persone che hanno esperienza, ascoltatele e cercate di assorbire il più possibile da loro.».

Le imprese hanno infine evidenziato come le nuove generazioni rappresentino una risorsa fondamentale per le aziende grazie alla loro velocità di apprendimento, alla freschezza delle idee e alla capacità di guardare al cambiamento con naturalezza. Più volte nel corso della mattinata è emersa l’idea che il compito delle imprese non sia soltanto quello di assumere giovani, ma anche di accompagnarli nella scoperta delle proprie attitudini e nella costruzione di un percorso professionale gratificante.

Prossimo appuntamento: 27 novembre presso C.F.P. Canossa di Magenta (Fondazione ENAC Lombardia).

Aziende partecipanti: Albertini Packaging Group, Arti Grafiche Turati, Class Editori, DTD Packaging, Favillini Pharmaceutical Packaging Group.

Per informazioni: Patrizia Marchesan, Resp. area Formazione e Istruzione, patrizia.marchesan@gct.mi.it