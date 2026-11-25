Nel secondo trimestre dell’esercizio finanziario 2026/2027 gli ordini acquisiti hanno raggiunto i 604 milioni di euro, superando il risultato dello stesso periodo dell’anno precedente. Il gruppo guarda con fiducia alla seconda parte dell’esercizio, puntando sul portafoglio ordini, sulle acquisizioni strategiche e sul rafforzamento della propria posizione nei mercati della stampa e del packaging.

Heidelberg registra segnali di miglioramento nell’andamento della propria attività. Nel secondo trimestre dell’esercizio finanziario 2026/2027, compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026, gli ordini acquisiti hanno raggiunto quota 604 milioni di euro, in aumento rispetto ai 551 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Un andamento positivo che ha interessato tutte le aree geografiche e che porta il dato relativo ai primi sei mesi a 1.141 milioni di euro, contro i 1.111 milioni registrati un anno fa.

Sul fronte del fatturato, il primo semestre si è chiuso a 913 milioni di euro, rispetto ai 985 milioni del corrispondente periodo dell’anno precedente. Nel secondo trimestre, tuttavia, il valore si è attestato a 509 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 519 milioni dello stesso trimestre del 2025/2026.

Grazie al solido portafoglio ordini e all’incremento delle commesse, Heidelberg prevede un’accelerazione nella seconda metà dell’esercizio, con fatturato e risultati economici significativamente superiori a quelli del primo semestre.

Redditività ancora sotto pressione, ma il secondo trimestre mostra segnali positivi

Il margine EBITDA rettificato del secondo trimestre è salito al 6,4%, evidenziando un miglioramento rispetto ai tre mesi precedenti. Nel semestre il margine si è invece fermato al 3,7%, contro il 6,4% dello stesso periodo dell’anno precedente. A pesare sono stati soprattutto i minori volumi di vendita e gli effetti negativi legati al mix di prodotti, in un quadro macroeconomico ulteriormente complicato dalle tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, che hanno condizionato le decisioni di investimento. A questi fattori si sono aggiunti alcuni ritardi nell’avvio di progetti nell’area Heidelberg Technology.

Il risultato netto dopo le imposte del primo semestre è stato negativo per 9 milioni di euro, rispetto al pareggio registrato un anno prima. Il secondo trimestre ha però evidenziato un utile di 24 milioni di euro, più del doppio rispetto agli 11 milioni del corrispondente periodo precedente. Il risultato beneficia anche di un provento contabilizzato in relazione all’acquisizione di manroland sheetfed.

«La domanda per i nostri prodotti e servizi rimane elevata, come dimostra la crescita degli ordini acquisiti, sostenuta dalla nostra solida posizione sul mercato», commenta Jürgen Otto, CEO di Heidelberg. «La redditività continua a risentire della volatilità dei mercati, delle forti pressioni sui costi e di alcuni oneri temporanei legati a specifici progetti. Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi di vendita nonostante un contesto complesso. Le misure strategiche intraprese e le acquisizioni contribuiranno al recupero della redditività».

Flusso di cassa e solidità finanziaria

Nei primi sei mesi dell’esercizio il free cash flow è risultato negativo per 125 milioni di euro, rispetto ai -64 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è riconducibile principalmente all’incremento del capitale circolante netto nel corso dell’esercizio. Al 30 settembre 2026, il patrimonio netto del Gruppo Heidelberg ammontava a 596 milioni di euro, in crescita rispetto ai 568 milioni registrati al 31 marzo 2026, data di chiusura del precedente esercizio.

«Il principale fattore che ha inciso sul free cash flow nel primo semestre è stato l’aumento del capitale circolante netto», spiega Christoph Burkhard, CFO di Heidelberg. «Il Gruppo dispone comunque di una struttura finanziaria solida e della stabilità necessaria per continuare a investire in modo sistematico, in linea con la propria strategia, anche in un contesto di mercato difficile».

Strategie di crescita e integrazione di manroland sheetfed

Le attività di Heidelberg Technology hanno contribuito in maniera significativa alla crescita degli ordini e del fatturato nei primi sei mesi, in particolare grazie ai comparti dell’elettromobilità, attraverso Amperfied, e dei sistemi energetici. Ulteriori commesse sono arrivate dal settore dei sistemi di difesa basati su droni, sviluppato attraverso la joint venture ONBERG. Gli investimenti anticipati per sostenere la crescita programmata hanno tuttavia inciso sulla redditività del comparto, il cui EBITDA rettificato si è attestato a -9 milioni di euro.

Nel core business, Heidelberg conferma la solidità della propria posizione internazionale e prosegue secondo i piani l’integrazione di manroland sheetfed.

Nel segmento Digital Solutions & Lifecycle, ordini e fatturato del primo semestre sono cresciuti rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda Print & Packaging Equipment, gli ordini complessivi dei primi sei mesi sono invece risultati inferiori al dato dello scorso esercizio, pur evidenziando un recupero nel secondo trimestre, quando è stato registrato un incremento di circa l’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Procede regolarmente anche l’integrazione delle attività di assistenza e dei servizi legati al ciclo di vita delle macchine manroland sheetfed all’interno della struttura Heidelberg. Il processo ha già generato i primi ordini e ricavi nel secondo trimestre. L’operazione consente al gruppo di ampliare il proprio bacino di riferimento con oltre 3.000 nuovi clienti e di valutare l’inserimento di soluzioni per la stampa di grande formato nella propria offerta. L’obiettivo è completare l’integrazione entro la fine del 2028, valorizzando progressivamente le opportunità commerciali derivanti dall’ampliamento della base clienti.

Il packaging si conferma un mercato strategico

Tra le recenti conferme della validità della strategia Heidelberg nel packaging figura una importante commessa proveniente dall’Egitto. Nel nuovo stabilimento del produttore di imballaggi UFlex ASEPTO sono infatti entrati in funzione due sistemi Boardmaster ad alta produttività, destinati alla produzione di imballaggi asettici.

«Un’importante commessa nel settore degli imballaggi, proveniente dall’Egitto, conferma il valore della piattaforma Boardmaster per le applicazioni ad alte prestazioni. Gli investimenti effettuati da UFlex ASEPTO in un mercato caratterizzato da una crescita internazionale dimostrano la nostra capacità di cogliere le opportunità offerte dalle tendenze strutturali del packaging», sottolinea David Schmedding, Chief Technology & Sales Officer di Heidelberg.

Schmedding richiama inoltre l’attenzione sullo sviluppo dell’offerta per il mercato indiano: «La nuova macchina da stampa per etichette, progettata specificamente per le esigenze del mercato indiano, conferma il nostro impegno a svolgere un ruolo di primo piano nel settore locale delle etichette e degli imballaggi».

La soluzione è stata presentata in occasione di LOUPE India 2026, dove Gallus e Heidelberg hanno svelato la nuova Gallus Flexomaster, una piattaforma di stampa sviluppata per rispondere alle specifiche esigenze del mercato indiano delle etichette.

Previsioni 2026/2027: fatturato stabile e margine EBITDA tra il 5,6% e il 6,6%

Come già comunicato il 29 ottobre, Heidelberg ha aggiornato le proprie previsioni per l’esercizio finanziario 2026/2027, confermando le attese sul fatturato e rivedendo quelle relative alla redditività. Il gruppo prevede ricavi sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio precedente, quando erano stati raggiunti 2.293 milioni di euro, e un margine EBITDA rettificato compreso tra il 5,6% e il 6,6%.

Il miglioramento atteso nella seconda parte dell’esercizio, sostenuto dalla crescita degli ordini, dal contributo delle acquisizioni e dal progressivo consolidamento delle attività nel packaging, rappresenta quindi un passaggio importante per il recupero della redditività e il rafforzamento della strategia di crescita del gruppo.