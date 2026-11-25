Negli ultimi 10 anni, stando alle rilevazioni della SIAE*, il numero di eventi musicali in Italia è cresciuto di oltre il 72%. Un aumento che, oltre a opportunità economiche e culturali, porta con sé anche una importante sfida ambientale: la corretta gestione dei rifiuti prodotti in queste occasioni. Dalle bottigliette di plastica a quelle in vetro, dalle lattine ai bicchieri e contenitori del cibo a base carta, sono migliaia gli imballaggi utilizzati durante eventi live. La domanda è dunque d’obbligo: come gestirli al meglio dopo il consumo?

Per approfondire questo tema, a Ecomondo sono stati presentati i risultati di due esperienze estive: il Jova Summer Party e il Salerno Sounds Festival. In entrambe le occasioni Cial, Comieco, Corepla e Ricrea con il supporto degli organizzatori hanno realizzato attività di educazione ambientale in ogni tappa, sensibilizzando il pubblico a conferire gli imballaggi nel contenitore giusto. I risultati raccontano una modalità di gestione vincente: stando alle rilevazioni effettuate, ad esempio, in occasione del tour di Jovanotti, organizzato da Trident Music, che in un mese e mezzo ha toccato 7 città e coinvolto migliaia di persone, la raccolta differenziata ha superato il 65%.

Il significato dell’operazione va al di là dei numeri: le sperimentazioni hanno infatti dimostrato che accanto ad un servizio di raccolta efficiente anche il presidio con la comunicazione al cittadino gioca un ruolo fondamentale che deve essere integrato nella progettazione dei grandi eventi, con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata degli imballaggi. È proprio di questo punto che si è discusso oggi nel corso di un talk organizzato a Rimini in occasione di Ecomondo, cui hanno preso parte Cial, Comieco, Corepla, Ricrea, Trident Music, Salerno Sounds e Salerno Pulita.

“I grandi eventi sportivi e culturali rappresentano un momento di intenso consumo di lattine per bevande in alluminio e da diversi anni noi di CIAL collaboriamo con società di produzione ed enti pubblici per attivare una raccolta capillare ed efficiente. Grazie al progetto internazionale Every Can Counts (in Italia Ogni Lattina Vale), al quale CIAL ha aderito che gestisce nel nostro Paese ormai da 6 anni, riusciamo ad essere presenti da nord a sud in moltissimi eventi avviando a riciclo migliaia di chilogrammi di alluminio” – commenta Gennaro Galdo – Resp. Comunicazione e Ufficio Stampa CIAL.

“In questo tipo di manifestazioni – sottolinea Eleonora Finetto, Communication Manager Comieco – la carta e il cartone giocano un ruolo di primo piano. Al Jova Summer Party sono stati avviati a riciclo circa 540mila imballaggi a base di cellulosa, a dimostrazione della grande attenzione verso questi materiali la cui vita non si esaurisce alla fine del concerto e bisogna dunque cercare di farli arrivare nel cassonetto giusto, preservandone la qualità per favorire il successivo riciclo”.

Per Corepla, “I grandi eventi musicali hanno un enorme potenziale nel sensibilizzare il pubblico e trasformare la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica in un gesto concreto e condiviso. Con il Jova Summer Party abbiamo voluto valorizzare ulteriormente questo impegno, realizzando tamburelli in PET riciclato destinati ad associazioni impegnate nel sociale. Un esempio concreto di come l’economia circolare possa generare valore non solo per l’ambiente, ma anche per le persone e la comunità”.

“Oltre ad aiutare nell’ organizzazione delle isole ecologiche, dove gli spettatori posso conferire correttamente gli imballaggi usati – afferma Roccandrea Iascone Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Ricrea – manifestazioni come il Jova Summer Party e Salerno Sounds ci danno l’opportunità di far capire, con le nostre attività all’interno dei Village pre concerto, quanto sia importante differenziare i contenitori d’acciaio e cosa si può ottenere dal loro riciclo”.