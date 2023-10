Liyu al centro di Viscom 2023

Viscom 2023 è stata per Liyu l’edizione delle conferme. Il brand, protagonista della fiera con lo stand più grande di sempre, ha catalizzato l’attenzione dei visitatori per tutta la durata della kermesse, accreditandosi ufficialmente tra i player di riferimento per il settore della visualcomm italiana e internazionale. Un successo frutto del costante impegno in R&D, volto a progettare soluzioni tecnologiche sempre più avanzate e performanti, come richiesto da un mercato sempre più esigente. “La scelta di puntare su uno spazio espositivo particolarmente ampio è risultata premiante, perché ci ha permesso di presentare la vastità di soluzioni che caratterizzano trasversalmente la gamma Liyu, che spazia dai sistemi di stampa flatbed, ibridi e roll-to-roll, fino ai plotter da taglio, che hanno riscosso l’interesse di clienti e prospect di alto livello”, commenta il management di Liyu Italia.

Viscom, inoltre, è stata l’occasione per importanti anteprime, come il debutto italiano di QR, l’innovativa roll-to-roll dalle prestazioni industriali proposta nei due modelli da 3 o 5 metri. Caratterizzato da design futuristico, questo plotter di ultima generazione garantisce un livello di versatilità senza precedenti grazie ai suoi 4 rulli livellanti da 200 mm, che si adattano perfettamente a qualsiasi materiale. Inoltre, il sistema di configurazione multipla consente di personalizzare la periferica in base alle specifiche esigenze dei clienti. Tra le soluzioni che hanno riscontrato maggiori apprezzamenti da parte del pubblico di Viscom anche la ibrida Q3 Pro XL Hybrid Led, equipaggiata con 24 teste di stampa per soddisfare le esigenze specifiche di una clientela di fascia alta.

“La potenza di fuoco delle tecnologie esposte ci ha permesso di dare concreta dimostrazione della crescita del brand Liyu, che in pochi anni si è affermato a livello internazionale e, in particolar modo in Italia dove in soli 6 anni di attività sono già state messe a segno oltre 200 installazioni”, afferma il management di Liyu Italia. Per l’intera manifestazione, inoltre, il team di Liyu Italia è stato affiancato dai colleghi e dai responsabili di produzione di Liyu International, a disposizione dei visitatori di Viscom per approfondimenti tecnici. Un ulteriore segno della solidità che caratterizza il brand a livello internazionale.

Il successo di Viscom è il preludio di ulteriori importanti novità che Liyu presenterà nei prossimi mesi in ottica di espansione in nuovi mercati industriali, a partire dall’inaugurazione del nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo di Liyu Italia di Peschiera Borromeo, dapprima con un evento dedicato ai giornalisti giovedì 19 ottobre. Lo spazio, ampio e molto elegante, è stato pensato dal management dell’azienda per offrire alla clientela una panoramica delle tecnologie di stampa e converting della gamma di Liyu, che possono essere visionate ma soprattutto testate con propri file e materiali.

Protagonista nel bellissimo showroom, oltre alle tecnologie di stampa e taglio, anche le numerose applicazioni realizzate nei più svariati materiali e per diversi settori di sbocco, dalla comunicazione visiva al packaging in cartone.