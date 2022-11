Flint Group ha anticipato i dettagli del prossimo webinar, organizzato in collaborazione con XSYS e Windmöller & Hölscher incentrato sulla stampa flessografica a tamburo centrale (CI). L’evento previsto per giovedì 1 dicembre prevede la partecipazione di un gruppo di esperti che discuterà delle tecnologie disponibili per gli stampatori e i trasformatori di oggi che cercano imballaggi circolari e sostenibili.

Oltre alle macchine da stampa, lastre e sleeve, il webinar presenterà la gamma ONECode di Flint Group di inchiostri e vernici a base solvente per la stampa di imballaggi flessibili, che comprende prodotti formulati per migliorare le prestazioni nella stampa di imballaggi flessibili e inchiostri di nuova generazione come ZenCode certificato Cradle-to-Cradle®.

Con la presenza di esperti chiave della catena di fornitura flessografica, il webinar mira a preparare meglio i gli stampatori e i converter a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Gli argomenti includono le sfide attuali nella stampa flessografica a basse emissioni di carbonio, l’uso della disinchiostrazione per creare imballaggi circolari, la tecnologia più recente per lastre da stampa e sleeve a lunga durata, oltre al ruolo di macchinari e attrezzature per la riduzione al minimo degli scarti.

“Siamo lieti di dare il benvenuto agli ospiti al nostro webinar CI Flexo incentrato sulla sostenibilità. Rimanere competitivi è un grande gioco di destrezza per stampatori e converter. La pressione per fornire qualità, velocità e precisione rimane fondamentale. Oltre a ciò, aumentare l’efficienza, ridurre gli scarti e progettare per il riciclo è più vitale che mai”, ha detto Stephen Butler, European Flexible Packaging Product Manager di Flint Group.

Definendo un nuovo standard per l’imballaggio sostenibile, il campione presentato sarà una busta stand-up stampata su un supporto MDO PE con lastre flexo XSYS nyloflex® NEF che sono state appositamente progettate per l’esposizione a LED. Esposte ed elaborate su un sistema Catena ThermoFlexX, anch’esso di XSYS, le lastre utilizzeranno la tecnologia di retinatura superficiale ThermoFlexX Woodpecker e saranno montate su una macchina da stampa flessografica Windmöller & Hölscher Novoflex II CI con rotec® Smart Premium Sleeves e rotec® Atlas Adapters. Flint Group fornirà gli inchiostri ZenCode certificati Cradle-to-Cradle®, incluso un inchiostro bianco che funziona alla massima velocità di stampa di 600 m/min con un’eccellente copertura utilizzando una sola stazione di inchiostrazione. Tutto il lavoro di prestampa viene gestito dal service di prestampa FlexPunkt Druckformen GmbH.

“Mentre continuiamo il viaggio verso un’economia circolare con la stampa flessografica CI, XSYS si trova in una posizione unica per fornire la più ampia gamma di componenti, dalle lastre di stampa, alle apparecchiature di retinatura e produzione di lastre, alle maniche e agli adattatori per produrre imballaggi flessibili di alta qualità, economici e sostenibili produzione”, ha commentato Stephan Reis, Global Strategic Marketing Director.

Durante il webinar, i partecipanti ascolteranno gli approfondimenti degli esperti di tecnologia di lastre e maniche, XSYS Global, e del produttore di macchine da stampa, Windmöller & Hölscher. Flint Group, presenterà la sua visione circolare e fornirà informazioni su processi di riciclo efficaci per gli imballaggi flessibili.

Per iscriversi al webinar, cliccare QUI