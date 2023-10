A Viscom 2023 Guandong si conferma indiscusso Specialista delle Specialità. Un ruolo suggellato dalla presenza diffusa dei materiali Guandong presso gli stand dei più importanti produttori e dealer del settore, dove sono stati impiegati in sfidanti prove di stampa. “Un risultato che rappresenta l’effettivo riconoscimento del nostro incessante impegno nella ricerca, finalizzato a mettere a punto supporti sempre più performanti”, commenta Nicola Landoni, Area Manager per l’Est e Centro Europa di Guandong.

Dalla sua nascita, infatti, Guandong opera per assicurare non solo che i propri supporti siano tecnicamente rispondenti alle specifiche destinazioni d’uso, ma che la qualità, le finiture e i trattamenti superficiali progrediscano di pari passo con l’evoluzione tecnologica di stampanti e inchiostri. “Un impegno che rappresenta a tutti gli effetti la nostra mission”, prosegue Nicola Landoni. Negli ultimi due anni, in particolare, il mondo della stampa ha assistito a una significativa spinta verso la sostenibilità, che ha visto i produttori di impianti e inchiostri rivoluzionare sistemi e formulazioni con l’obiettivo di ridurne l’impatto ambientale. In risposta a questa evoluzione, Guandong ha investito ulteriormente in ricerca applicata, adattando la propria gamma di supporti alle nuove tecnologie e ai nuovi inchiostri. “Mai come quest’anno a Viscom non c’era bisogno di chiedere quali novità presentassimo in fiera: bastava guardarsi intorno per capire che Guandong sta portando avanti una rivoluzione, allineando il proprio catalogo alle più moderne tecnologie di stampa e riciclo”, afferma Fabio Elmi, R&D Director.

Tra i prodotti visti all’opera durante la kermesse, ha attratto particolare attenzione Dotty Satin, la pellicola in PVC rigenerato per la decorazione di vetri. Caratterizzata da una speciale texture studiata per ottenere una stampa trasparente a sbalzo, è stata scelta da Roland e Ram System per le proprie demo. Grande interesse anche per le nuove release di High Clarity e Nano-tack in versione Super Clear, che si distingue sul mercato per una trasparenza senza pari. Quest’ultimo, impiegato a Viscom da MCA Digital, è ideale per applicazioni facilmente riposizionabili senza danneggiare le superfici.

Versatilità di utilizzo, perfetta resa cromatica, semplicità di installazione e attenzione alla sostenibilità sono caratteristiche che accomunano tutti i materiali della gamma Guandong utilizzati a Viscom, tra cui Magnetico Pet che ha dato prova delle proprie prestazioni allo stand di Durst e Grafilandia dove è stato utilizzato per realizzare materiale pubblicitario, gadget, packaging e display interattivi. Wally, lo speciale poliestere con nano ventose sul retro, è stato impiegato agli stand di MCA Digital, Roland e Valiani, dove è stata valorizzata la capacità di aggrapparsi a qualsiasi superficie grazie alla nanotecnologia, mentre Tosingraf ha messo in evidenza la versatilità di Mr Magnus, la gamma di fogli plastici speciali per la stampa digitale, dry toner, offset e serigrafia. Aremedia ha puntato sulla sostenibilità stampando con Trio, la pellicola a tre strati di alta qualità in materiale composito realizzata con il 74% di materie plastiche riciclate. Scelta green-friendly anche per Mutoh che ha utilizzato Revita Tack Puro, il layer calpestabile antiscivolo 100% green. Guandong è stata tra i protagonisti del grande stand di Liyu Italia al centro della fiera. Qui le tecnologie Liyu hanno stampato Intercast Banner, il banner spalmato per eccellenza, capace di soddisfare diverse esigenze di tenuta, resistenza al vento, autoestinguenza e resa colore e TwoTack Dual con microventose, ideale per applicazioni da apporre su vetri o per oggetti da appendere a superfici senza rovinarle.

Tutti i supporti Guandong si sono confermati soluzioni all’avanguardia che stanno già riscontrando grande favore anche a livello internazionale: “Dall’Ungheria al Portogallo, dalla Svezia alla Sicilia, tutto il mercato europeo riconosce da tempo il valore dei nostri prodotti per i materiali da rivestimento di pareti e pavimenti e li utilizza con grande soddisfazione nella comunicazione locale“, afferma Daniele Faoro, Chief sales & marketing advisor di Guandong.