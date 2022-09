TAGA Tour 2022/2023 in quattro tappe

TAGA Italia, in seguito al successo riscontrato durante lo svolgimento del TAGA Day 2021 e la richiesta ricevuta da più parti di divulgare più approfonditamente la conoscenza delle tecnologie di stampa a polimerizzazione, ha deciso di promuovere la diffusione dei due documenti tecnici prodotti negli ultimi quattro anni ed unici nel loro genere:

– TAGA.DOC.19 LA TECNOLOGIA UV

– TAGA.DOC.20 LA STAMPA UV SU SUPPORTI PLASTICI.

Il TAGA Tour 2022 / 2023 si svolgerà in quattro tappe itineranti nelle città di NAPOLI, VICENZA, TORINO, CITTA’ DI CASTELLO, nelle quali oltre alla conoscenza ed approfondimento dei documenti TAGA dedicati al mondo UV, saranno presenti tutte le Aziende che hanno partecipato alla stesura dei documenti tecnici. Queste saranno a disposizione dei partecipanti per rispondere a tutte le domande che verranno poste allo scopo di fare formazione su una tecnologia complessa e articolata come quella UV.

TAGA.DOC.19, un documento che permette di approfondire le conoscenze tecniche di base sulla tecnologia UV, oltre che dare informazioni chiare e condivise sugli impianti, i prodotti specifici, gli ausiliari, le macchine e le problematiche possibili. Tutto quello che si vuole e si deve sapere allo scopo di fare riflessioni imprenditoriali mirate e per conoscere da dove potrebbero derivare gli inconvenienti tecnici in fase di produzione, le cause ed i rimedi, le norme e condizioni per la sicurezza degli operatori, dell’ambiente di lavoro e delle attrezzature.

TAGA.DOC.20, la stampa UV su materiali plastici è la necessaria evoluzione tecnologica per approcciare un supporto complicato e poco conosciuto. Dalla conoscenza delle varie materie plastiche che normalmente vengono utilizzate per la stampa, a tutte le spiegazioni tecniche approfondite per produrre senza imprevisti: tipi di lampade adatte a supporti diversi, prodotti e ausiliari diversificati, settaggi delle macchine da stampa, ubicazione delle lampade ed eventualmente interdeck, soluzioni per la gestione degli scarti e per i problemi di smaltimento degli stessi. Stampare la plastica non è difficile. È una tecnica e come tale deve essere conosciuta e governata. Ogni evento avrà un panel di relatori composta da membri di TAGA Italia e alcune delle aziende che hanno partecipato alla stesura dei documenti e che hanno sponsorizzato i quattro appuntamenti: COLOR CONSULTING, COLORGRAF, GUANDONG, HEIDELBERG, HUBER, KBA, IST, SUN CHEMICAL, T&K, TECNOLOGIE GRAFICHE, PRINTGRAPH, FRANCESCO BORDONI. Le date, gli orari e l’organizzazione della giornata verranno comunicati tramite il sito www.taga.it, dai canali social di TAGA Italia, dalle riviste di settore oltre che da tutte le Aziende che parteciperanno agli eventi. L’iscrizione ai quattro eventi avverrà on line (è possibile partecipare a più date se lo si desidera). L’ISCRIZIONE è GRATUITA.

Per maggiori informazioni scrivete a info@taga.it

Cliccare sul seguente link per iscriversi al TAGA TOUR 2022/2023