La Tipografia Dal Maso sceglie le tecnologie postprint di Heidelberg

Nel 1963 Lino Dal Maso da Marostica (Vi), spinto da una forte passione per il lavoro, si mette in gioco e mette le basi di quella che è oggi una realtà ben radicata nel territorio.

Grazie alla propria devozione e attenzione è riuscito a realizzare una bellissima tipografia curando con estrema cura ogni dettaglio, verso le attrezzature e i propri clienti, i quali sono stati la molla per investire in tecnologia.

Il figlio Stefano sta continuando con responsabilità e intelligenza la strada segnata dal padre ponendo attenzione alla gestione, alla produzione e ai clienti.

Specializzati in stampa commerciale, la Tipografia Dal Maso Lino srl spazia dai cataloghi ai manifesti ai cartelloni e alla editoria in genere, come manuali tecnici di istruzione e bugiardini; nonché alla serigrafica e alla stampa digitale grande formato.

Gli ultimi acquisti, oltre a tre plotter stampa/taglio grande formato, sono due piegatrici Stahlfolder ed un Tagliacarte Polar 115 da Heidelberg Italia.

La prima piegatrice è una TH 56 8 tasche automatica con una seconda stazione 36, un coltello ed uscita a pacchetto per la produzione di bugiardini stampati sulle Heidelberg SM 74. Questa configurazione è estremamente produttiva e completa in quanto, essendo automatica, ha la possibilità di memorizzare una enorme quantità di programmi e all’occorrenza richiamarli. L’avviamento è estremamente veloce, ogni singolo spostamento e movimento all’interno della piegatrice avviene rapidamente ed in modo molto preciso. La struttura della macchina assicura stabilità e velocità nel tempo. I particolari e la tecnologia di cui è composta la Heidelberg Stahlfolder la rende unica nel suo genere

La seconda piegatrice è una TI 36 6 6 coltello e uscita a pacchetto ideale per la produzione di bugiardini con piega di 2 cm. La Stahlfolder Ti 36 ricalca tutte le caratteristiche qualitative della TH 56 assicurando qualità e precisione nel prodotto finito. Macchina molto contenuta, robusta e maneggevole ideale per chi deve produrre prodotti molto piccoli e di qualità.

I prodotti piegati della Tipografia Dal Maso Lino, vengono tagliati da un tagliacarte Polar 115 di ultima generazione che grazie alle sue caratteristiche assicura una qualità eccellente in breve tempo.

I cambi lavoro sono rapidissimi in quanto è possibile richiamare un lavoro oppure realizzarlo da nuovo. Il video da 18” touch screen a colori, aiuta l’operatore nelle operazioni di preparazione e taglio del materiale. Sembrano lontani i tempi in cui tutte queste lavorazioni venivano eseguite in maniera artigianale, ma se la Tipografia Dal Maso Lino rimane ancorata saldamente al mercato lo si deve sia alla dedizione e passione di Lino, del figlio Stefano, dei suoi collaboratori, ma anche alla tecnologia che Heidelberg Italia ha sempre fornito ad aziende come questa.