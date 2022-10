Presentata in anteprima mondiale a Fespa 2022, questa nuova linea di stampanti raddoppia di fatto la già vasta gamma di soluzioni per applicazioni industriali del catalogo Liyu. In particolare, i sistemi Pro XL sono contraddistinti da performance ulteriormente incrementate grazie all’implementazione di inedite soluzioni tecnologiche, tra cui l’esclusivo carrello di stampa in formato Extra Large, in grado di montare fino a 16 teste per offrire prestazioni ancora più elevate in termini di produttività con una velocità che raggiunge i 360 m2/h. I sistemi della famiglia Pro XL, inoltre, sono equipaggiati con il nuovo motore lineare magnetico messo a punto dal reparto R&D di Liyu che permette la movimentazione del carrello tramite una banda magnetica, assicurando massima silenziosità ed eliminando qualsiasi vibrazione in fase di lavorazione. Tra le novità anche le barre Infrarossi di sicurezza per una sempre maggiore tutela degli operatori durante il processo di stampa e le teste Ricoh Gen 6 che assicurano un incremento della velocità del 30% rispetto al modello precedente e una qualità di stampa ancora più elevata grazie alla goccia da 5pl.

A rappresentare in anteprima la nuova famiglia Pro XL nella vasta area espositiva di Liyu a Viscom 2022, la ibrida Q3 Pro XL e la flatbed KC 3020 Pro XL, che saranno impegnate in sfidanti dimostrazioni live per tutta la durata della kermesse. Al loro fianco, un ampio range di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di molteplici settori, dalla visual communication alla cartotecnica, fino ai diversi comparti dell’industria.

Tra i sistemi in mostra, il plotter ibrido Liyu Platinum EQ2 con tecnologia UV Led, la soluzione entry level che assicura versatilità e qualità di stampa fino a 2.880 dpi su un ampio range di supporti in piano e in bobina. Caratterizzata da un design accurato e da estrema compattezza, questa stampante industriale è dotata di un esclusivo meccanismo di apertura che facilita il passaggio da roll to roll a flatbed, ampliandone le potenzialità applicative. Prestazioni industriali ma piano di lavoro più piccolo per la fladbed KC-R 2512, con teste Ricoh a goccia variabile e movimentazione sui tre assi con motori Panasonic.

Perfetto connubio tra produttività e qualità di stampa, questo plotter è in grado di supportare materiali fino a 300 kg e 250 mm di spessore grazie al piano di lavoro aspirato, dotato di due motori potenziati, per bloccare il materiale stampato e al sistema di pinza-squadra automatico. E ancora, PCT 3200, la roll to roll UV Led per lavorazioni di alta qualità su PVC, canvas, banner, carta fotografica, pelle, ecopelle, vinile e moltissimi altri materiali in bobina.

Tra le novità 2022 dello stand Liyu, l’area dedicata alla divisione taglio digitale di Liyu Italia guidata da Gianluca Bondioli, forte di una trentennale esperienza in questo ambito, dove verrà presentato per la prima volta a Viscom il plotter large format Platinum Q-Cut in versione 3521, con piano di lavoro da 3500×2100 mm. Contraddistinto da prestazioni industriali e da un ricco kit di lame intercambiabili per tagliare, fresare e cordonare una vasta varietà di supporti, Q-Cut può lavorare in linea con l’intera gamma di stampanti Liyu, dando vita a un flusso di lavoro automatizzato e conforme agli standard dell’Industry 4.0.

LIYU sarà a VISCOM 2022 presso il PAD. 8 – STAND B27-C27