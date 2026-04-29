ACTEGA e Gallus Group rafforzano la loro partnership strategica per offrire a stampatori e trasformatori un’integrazione perfetta della tecnologia di metallizzazione on-demand Ecoleaf all’interno della piattaforma digitale Gallus One. L’obiettivo è chiaro: rispondere alla crescente domanda di tecnologie intelligenti, connesse e sostenibili, capaci di generare valore concreto lungo tutta la filiera delle etichette

La collaborazione compie oggi un ulteriore passo avanti: la tecnologia Ecoleaf entra ufficialmente nell’ecosistema di partner di Gallus, ampliando flessibilità, valore applicativo e soluzioni end-to-end per il settore. Dario Urbinati, CEO di Gallus Group, e Harald Jasper, General Manager di Actega Metal Print, spiegano come questa sinergia stia contribuendo ad aumentare la redditività e a delineare la prossima generazione della produzione digitale di etichette.

La partnership si inserisce perfettamente nella missione di entrambe le aziende. Come sottolinea Harald Jasper, l’esperienza di Actega nelle vernici speciali, negli inchiostri e nelle tecnologie innovative si integra in modo naturale con le competenze di Gallus, contribuendo ad ampliare i confini della stampa e del packaging. L’ingresso di Actega nel Gallus Experience Center rappresenta un tassello strategico di questa visione: un hub pensato per rimodellare il settore attraverso tecnologie di stampa intelligenti e connesse.

Dario Urbinati evidenzia come il successo, oggi, passi necessariamente attraverso la collaborazione lungo l’intera catena del valore: maggiore è il numero di competenze, idee e ambizioni condivise, maggiori sono le opportunità di crescita per tutti gli attori coinvolti. L’integrazione della metallizzazione on-demand Ecoleaf nella piattaforma Gallus One rappresenta quindi un’evoluzione coerente di una missione comune: promuovere innovazione diffusa e successo di lungo periodo.

La combinazione tra Ecoleaf e Gallus One apre infatti nuove prospettive per una produzione di etichette digitali più creativa, flessibile e sostenibile, spingendo oltre i limiti tradizionali della nobilitazione metallica.

Modularità e valore: System to Compose



Cuore dell’offerta Gallus è il concetto System to Compose, un approccio modulare che garantisce flessibilità, agilità e sicurezza dell’investimento. La piattaforma Gallus One è già apprezzata per la sua capacità di adattarsi all’evoluzione del mercato, integrando soluzioni workflow, inchiostri ad alte prestazioni sviluppati internamente e servizi modulari.

Con l’ingresso di Ecoleaf, il sistema compie un salto qualitativo. La metallizzazione on-demand diventa parte integrante di una configurazione scalabile, che consente agli stampatori di aggiungere, rimuovere o sostituire unità in funzione delle esigenze produttive o delle nuove tendenze applicative. Questo significa poter accedere con maggiore facilità ad applicazioni ad alto valore, dove nobilitazione e metallizzazione rappresentano un decisivo vantaggio competitivo, liberando al contempo il potenziale creativo.

A supporto di questa evoluzione, il portafoglio premium di vernici Actega offre soluzioni con valenza sia estetica sia funzionale, adatte a molteplici applicazioni – dalle sleeve termoretraibili alle etichette autoadesive – garantendo performance elevate, inclusa la resistenza alle alte temperature. Un elemento chiave è inoltre la competenza normativa di Actega, che aiuta i converter a rispettare i più rigorosi standard globali e regionali in materia di sicurezza e conformità.

Il valore della partnership in un mercato complesso

In un contesto produttivo sempre più articolato, la collaborazione tra leader tecnologici diventa essenziale. La moderna produzione di etichette richiede soluzioni integrate, capaci di affrontare le sfide di efficienza, sostenibilità e time-to-market.

Insieme, Gallus One ed Ecoleaf offrono un sistema coordinato che massimizza le capacità produttive, migliora l’erogazione dei servizi attraverso un approccio fluido e unificato e genera maggiore efficienza operativa e valore economico. Come sottolinea Urbinati, questa alleanza rappresenta un passo concreto verso un panorama di stampa realmente intelligente e connesso, in grado di garantire successo duraturo in un mercato in continua trasformazione.

Metallizzazione sostenibile e libertà creativa

Uno dei principali punti di forza di Ecoleaf riguarda la sostenibilità. I metodi tradizionali di metallizzazione comportano infatti scarti significativi e l’utilizzo di pellicole di supporto in PET e bobine di alluminio. La tecnologia on-demand sviluppata da Actega ripensa radicalmente questo processo: le scaglie metalliche vengono depositate con precisione solo dove necessario, eliminando il bisogno di supporti plastici e riducendo l’impatto ambientale legato alla produzione e allo smaltimento dei materiali.

Il risultato è un effetto metallico altamente riflettente e di forte impatto visivo, ottenuto con un approccio più efficiente e responsabile. La versatilità del sistema consente decorazioni sia piatte sia in rilievo, oltre alla possibilità di sovrastampa in qualsiasi colore per effetti metallici perfettamente allineati alle tonalità del brand.

Integrata in un flusso di lavoro digitale come quello di Gallus One, Ecoleaf supporta rapidi cambi grafici e la gestione semplificata di SKU multiple o lavori affiancati, rispondendo alle esigenze di personalizzazione e riduzione delle tirature tipiche del mercato attuale.

La combinazione delle due tecnologie dà vita a un sistema modulare e scalabile, capace di abbattere le barriere all’ingresso nella nobilitazione digitale, massimizzare la redditività nel breve periodo e, soprattutto, evolvere nel tempo in un panorama industriale caratterizzato da cambiamenti continui. Una nuova era della metallizzazione digitale è iniziata, fondata su collaborazione, sostenibilità e intelligenza tecnologica.