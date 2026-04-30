Sun Chemical si presenta a interpack 2026 (Hall 7A) con una proposta di valore ampliata che integra le più recenti innovazioni in inchiostri ad alte prestazioni, coating, primer e adesivi con servizi di consulenza strategica e competenze tecnologiche avanzate. L’obiettivo è chiaro: aiutare i brand owner e i converter a trasformare le criticità del packaging in concrete opportunità di mercato.

«interpack 2026 segna l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra evoluzione, da fornitore di materiali a partner completo di soluzioni e servizi», ha dichiarato Mehran Yazdani, President, Global Packaging and Specialties di Sun Chemical. «L’innovazione da sola non basta: servono competenze, presenza globale e investimenti continui. La collaborazione con i clienti resta al centro del nostro lavoro e interpack sarà l’occasione per confrontarci su come supportare la loro trasformazione».

Consulenza e scenari di mercato

All’interno dello stand, l’Insight Lab offrirà seminari guidati e sessioni di consulenza individuale, pensati per supportare le decisioni strategiche sul packaging di oggi e di domani. Al centro del confronto temi chiave come scenari futuri del settore, evoluzione normativa, requisiti dei dati, brand design e color management, con un approccio pratico e orientato all’applicazione.

Accanto a Sun Chemical sarà presente Aura, società di consulenza globale del gruppo, specializzata nel packaging. Aura supporta i clienti nello sviluppo di soluzioni su branding, tecnologia, consulenza strategica e analisi di mercato, con l’obiettivo di migliorare le performance e risolvere criticità lungo la filiera.

Innovazione nei materiali e conformità normativa

Ampio spazio sarà dedicato alle soluzioni materiali, con particolare attenzione agli inchiostri alternativi alla nitrocellulosa (NC-alternative), alle tecnologie per il contatto diretto con alimenti e alle soluzioni conformi alla German Ink Ordinance (GIO). Si tratta di innovazioni che rientrano nella gamma “hero solutions”, sviluppata per rispondere in modo integrato a esigenze di sostenibilità, prestazioni e compliance.

Tra le novità, la gamma di inchiostri NC-alternative per stampa flessografica e rotocalco, progettata per garantire continuità di processo e alte prestazioni su diverse applicazioni, dalla laminazione alla stampa superficiale. La famiglia comprende le serie Solvacycle, SoliCycle, Duratort, Duralam e DuraCycle.

In evidenza anche un primato industriale: Sun Chemical è la prima azienda a livello globale a proporre un sistema NC-alternative certificato RecyClass, che combina inchiostri approvati e adesivi compatibili per laminazione, tra cui SunUno SoliCycle e gli adesivi SunLam con prodotti ULM a bassissimo contenuto di monomeri.

Per i brand owner, Sun Chemical propone inoltre SunVisto AquaGreen, soluzione per packaging in carta che consente di aumentare la quota di materie prime bio-rinnovabili e ridurre l’impronta carbonica senza compromettere qualità e prestazioni di stampa.

Soluzioni per food contact, riciclo e stampa digitale

Tra le soluzioni conformi e a bassa migrazione figurano SolarFlex FSP e SolarWave FSP, inchiostri UV flexo per applicazioni su un’ampia gamma di supporti, insieme agli inchiostri SunCure FLME per cartotecnica e ai coating UV conformi. Completano l’offerta i metallici ad alta brillantezza SolarFlex.

Per il packaging flessibile nei settori food e tobacco, Sun Chemical presenta anche gli inchiostri UV offset SunCure FLM e SunWave FSP, caratterizzati da tecnologia rapid-cure e un ampio gamut colore.

Nel segmento food contact, SunPak DFC inPace offre soluzioni sheetfed di ultima generazione, mentre AquaSafe rappresenta una proposta water-based per applicazioni flexo. Entrambe le soluzioni sono conformi ai più rigorosi standard europei di sicurezza alimentare.

Grande attenzione anche alle tecnologie per la circolarità: gli inchiostri retentivi, deinkable e wash-off sviluppati da Sun Chemical contribuiscono ad aumentare la riciclabilità degli imballaggi senza comprometterne l’integrità. Tra questi, SolarWave Integra, SolvaWash e SolarFlex CRCL, progettato per il deinking senza primer e per favorire un equilibrio tra performance e sostenibilità.

Infine, il comparto digitale sarà rappresentato dalle soluzioni SunJet, un portafoglio completo di inchiostri per diverse piattaforme tecnologiche, e da SunEvo, gamma di coating per la stampa digitale che include primer, vernici, promotori di adesione e adesivi, pensati per garantire integrazione nei flussi produttivi e massima affidabilità applicativa.