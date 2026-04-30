Comexi si presenta a interpack 2026 (Stand 8A F54) con un messaggio dirompente rivolto ai brand owner: la sostenibilità non è più un costo, ma un motore di efficienza industriale. Integrando tecnologie avanzate di stampa, laminazione, taglio e laser, Comexi consente di realizzare packaging innovativi che riducono l’impronta di CO2 e le emissioni di VOC, migliorando al contempo la redditività grazie a design ottimizzati e processi produttivi efficienti dal punto di vista energetico.

Seminario strategico: il 4° Sustainable Packaging Showroom

Uno dei punti centrali della presenza di Comexi sarà la quarta edizione del Sustainable Packaging Showroom, in programma l’11 maggio. Dalle 10:00 alle 17:00, l’evento prevede una sessione tecnica di alto livello dalle 14:00 alle 17:00 presso Hall 10, Room 10.1.

Il seminario andrà oltre i concetti generali per concentrarsi su vantaggi industriali concreti: processi solventless, riduzione dei VOC (Composti Organici Volatili) ed efficienza energetica. Esperti Comexi e partner industriali illustreranno come questi fattori, integrati sia nella progettazione delle macchine sia nella struttura del packaging, possano ridurre drasticamente l’impatto ambientale del prodotto finale, aumentando al tempo stesso la competitività economica.

Innovazione in pratica: quattro esempi di sostenibilità efficiente

Sebbene Comexi presenterà un’ampia gamma di soluzioni, queste quattro applicazioni evidenziano come il design sostenibile possa generare risparmi di materiale ed economici.

Packaging riciclabile per pet food ad alta efficienza economica

Questo innovativo pouch è realizzato con una struttura monomateriale riciclabile in BOPP.

Stampato con inchiostri a base acqua per una stampa solventless di alta qualità con grafiche ad alta definizione.

Elimina la necessità di costose zip plastiche grazie a un’apertura a ferro di cavallo realizzata con tecnologia Comexi Laser.

La chiusura è garantita da un’etichetta richiudibile in BOPP che migliora l’ergonomia.

Il design incrementa la velocità produttiva sulle linee di confezionamento e assicura significativi risparmi di materiale.

Efficienza monostrato tramite Hybrid EB Flexo

Questa soluzione monostrato monomateriale riciclabile in PE garantisce una minore impronta di CO2 grazie all’impiego di inchiostri Flexo Electron Beam, riducendo inoltre i costi di produzione grazie all’eliminazione completa del processo di laminazione.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Coveris, dimostra come il cambiamento della struttura possa creare packaging riciclabile (all-PE) in modo sostenibile, riducendo l’uso di solventi tramite inchiostri EB e abbassando il costo totale sostituendo un processo di laminazione con una OPV applicata direttamente sulla macchina CI.

Le superiori proprietà degli inchiostri EB garantiscono eccellente qualità visiva, colori intensi e dettagli ad alta definizione, mentre la vernice EB protegge la superficie stampata. Le necessarie proprietà barriera sono fornite dalla struttura PE coestrusa.

Packaging a base carta (FREEcure)

Per i brand che stanno passando alla carta, Comexi presenta una soluzione di stampa superficiale alimentata da tecnologia EB (Electron Beam) e FREEcure, stampata con tecnologia CI Offset.

Inchiostri e vernici sono privi di fotoiniziatori e adatti al packaging alimentare.

Offre bianco ad alta coprenza ed eccellente gamut colore ad alte velocità produttive senza problemi di trapping.

La tecnologia offset è compatibile sia con carta sia con film.

Progetto sviluppato in collaborazione con Lecta, IST e Sun Chemical.

Pouch circolari per detergenti con 40% PCR

Questo pouch monomateriale MDOPE + PE è progettato per la riciclabilità.

Dimostra che l’integrazione di oltre il 40% di resina riciclata da rifiuti domestici non richiede rinunce in termini di appeal a scaffale.

Stampato con tecnologia CI Offset, offre una soluzione sostenibile pronta per gli standard europei, competitiva nei costi e con estetica premium ad alta definizione.

I pouch sono presentati in due versioni: una stampata in reverse e laminata, l’altra stampata superficialmente sulla stessa struttura.

Integra un sistema easy-open che valorizza la versatilità della tecnologia laser Comexi, efficiente sia su estrusione sia su laminazione monomateriale senza necessità di attrezzature dedicate.

Progetto sviluppato in collaborazione con Dow, Mespack e Reifenhäuser.

Un approccio olistico alla circolarità

Queste applicazioni rappresentano solo una parte dell’ampia gamma di soluzioni sostenibili che Comexi presenterà, tra cui coating funzionali, laminazione solventless e codifica dati variabili per una tracciabilità totale.

Un punto di particolare interesse per i brand owner orientati a soluzioni ad alto contenuto di riciclato sarà l’ultima innovazione di Comexi Slitting: integrando la tecnologia ESI Electron Beam direttamente nello slitter, il processo consente una reticolazione che conferisce al PE riciclato caratteristiche superficiali premium e prestazioni paragonabili al materiale vergine.

La tecnologia Comexi è progettata per minimizzare sprechi e consumi energetici. Per i brand owner ciò significa raggiungere gli obiettivi di sostenibilità senza compromettere le performance o l’identità visiva che distingue i loro prodotti sul mercato globale.

Evento speciale: 4° Sustainable Packaging Showroom

11 maggio – Hall 10, Room 10.1. – Cliccare qui per registrarsi