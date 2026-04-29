A interpack 2026 Baumer hhs sarà presente nel padiglione 18 (stand E07) con un messaggio chiaro già nel claim scelto per la fiera: “We build Systems. Others just components.” Un’impostazione che sintetizza la filosofia dell’azienda, orientata allo sviluppo di soluzioni integrate per l’incollaggio industriale e la gestione degli adesivi lungo tutta la filiera del packaging.

“Adottiamo un approccio olistico allo sviluppo delle soluzioni sin dalla fondazione dell’azienda, che proprio quest’anno festeggia i 40 anni di attività. Tutti i componenti dei nostri sistemi completi sono ottimizzati per lavorare insieme in modo perfettamente integrato. Questo consente ai clienti di avviare rapidamente la produzione e di beneficiare fin da subito di efficienza energetica, riduzione delle risorse impiegate e massima affidabilità di processo”, spiega Martin Kotecki, Packaging Business Development Manager di Baumer hhs.

Nel corso della manifestazione di Düsseldorf, l’azienda presenterà una serie di sistemi pensati per evidenziare i vantaggi dell’approccio “system-based”, che rappresenta oggi uno dei principali elementi distintivi della strategia Baumer hhs. L’offerta copre un’ampia gamma di applicazioni nel packaging, dalle soluzioni hot melt in produzione e nei processi end-of-line fino alla stabilizzazione dei carichi su pallet, tutte sviluppate secondo la filosofia Rethink. Renew. Recycle., che guida l’innovazione dell’azienda in chiave sostenibile.

Nuovo standard per l’hot melt: il sistema Xmelt di nuova generazione

Tra le novità più rilevanti in fiera spicca il nuovo sistema Xmelt fusion, evoluzione della piattaforma hot melt di Baumer hhs, che integra fusore, tubi DF con anima metallica e teste di applicazione elettriche PXH 1000.

Il sistema punta a una sintesi tra efficienza energetica, produttività e affidabilità operativa: con un assorbimento di soli 1,6 kW, Xmelt fusion garantisce un aumento della capacità di fusione fino al 30% e riduce il tempo di preriscaldamento a meno di 20 minuti.

“Il sistema è pronto all’uso in circa la metà del tempo rispetto ai fusori tradizionali. Questo significa maggiore disponibilità impianto e la possibilità di avviare la produzione mentre altri sistemi sono ancora in fase di riscaldamento”, sottolinea Kotecki, evidenziando come il beneficio possa tradursi, a seconda delle linee, in fino a 1.600 unità di packaging aggiuntive.

Il sistema integra inoltre una serie di funzionalità intelligenti, tra cui un database adesivi per il settaggio automatico dei parametri, la modalità Auto Eco che riduce i consumi energetici durante le fermate prolungate (con risparmi medi del 6%) e il riconoscimento automatico dei componenti collegati, oltre al monitoraggio predittivo delle ore di funzionamento per la manutenzione.

Un contributo significativo in termini di sostenibilità arriva anche dai tubi hot melt DF (degradation-free) con anima metallica, che consentono una riduzione dei consumi energetici fino al 20% e garantiscono la qualità costante dell’adesivo, evitando fenomeni di degradazione e intasamento. La durata operativa risulta inoltre fino a tre volte superiore rispetto alle soluzioni convenzionali.

A completare il sistema, la testa di applicazione elettrica PXH 1000 assicura precisione di taglio e stabilità anche con adesivi ad alta viscosità, con una vita operativa superiore a 1 miliardo di cicli e ridotte esigenze di manutenzione.

Nuove applicazioni e demo live: dal braille alla pallettizzazione sostenibile

Accanto alle soluzioni hot melt, Baumer hhs presenterà anche nuove applicazioni sviluppate negli ultimi anni, tra cui evoluzioni del sistema Xdot per l’applicazione digitale del braille. “A interpack mostreremo una nuova applicazione in questo segmento”, anticipa Marcell van Meegen, Business Development Manager dell’azienda.

Lo stand ospiterà inoltre demo live dedicate all’ottimizzazione dei processi di incollaggio e alla riduzione del consumo di adesivi nel packaging. Tra queste, particolare attenzione sarà rivolta alla Palletising Solution, sistema per la stabilizzazione dei carichi su pallet che utilizza adesivi hot melt in sostituzione del film plastico.

La soluzione consente una riduzione fino all’80% dell’impiego di film nella fase di pallettizzazione, mantenendo elevati standard di sicurezza e contribuendo in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale nella logistica.

“In considerazione della vicinanza tra la sede di Krefeld e il quartiere fieristico di Düsseldorf, invitiamo i visitatori internazionali a unire la visita a interpack con un passaggio nel nostro hhs solution-center, dove sono disponibili ulteriori applicazioni per incollaggio e controllo qualità”, conclude van Meegen.