A Viscom va in scena il nuovo trio Guandong

L’innovazione è il cuore pulsante di Guandong, che negli anni ha continuato a sperimentare e produrre materiali inediti per la stampa, tanto da essere riconosciuta nel mercato europeo come “Specialista delle specialità”. Un’azienda dinamica, votata alla creazione di materiali innovativi che possano valicare i confini della visual communication. L’azienda ha scelto il palcoscenico di Viscom per l’Ouverture della stagione 2022-2023, dove il nuovo TRIO aprirà le danze candidandosi ad essere eletto prodotto dell’anno. Come racconta Edoardo Elmi, Presidente e fondatore di Guandong, nonché tra i massimi esperti nel mondo della plastica: “In ambito musicale il Trio può essere composto da diversi elementi: un trio d’archi, un trio di legni in diverse formazioni, un trio di fiati. Le combinazioni sono tantissime, come gli ingredienti che possono essere miscelati nella formulazione di un materiale a più strati”. Edoardo Elmi spiega in dettaglio cosa rende TRIO un supporto senza precedenti. “Il nostro reparto R&D ha lavorato a lungo nella messa a punto di TRIO. Come per la musica, abbiamo fatto mesi di prove, testando i vari strumenti per ottenere la sinfonia a cui aspiravamo”. E la sinfonia ideale per Guandong è un supporto pressoché universale in termini di stampabilità e aggrappaggio degli inchiostri.

Entrando negli aspetti più tecnici, E. Elmi spiega che l’innovativo trattamento multistrato rende TRIO adatto all’utilizzo con tutte le principali tecnologie di stampa (laser, indigo, inkjet, offset e digital offset), assicurando risultati qualitativamente eccellenti con qualsiasi tipologia di inchiostro (toner liquido e solido, UV, Led, Latex ed ecosolvente). Inoltre, gli speciali leganti che compongono gli strati di TRIO ne garantiscono performance ottimali anche alle temperature più estreme, per un range che va dai -20°C fino ai +160°C. “Un prodotto che in base alla mia lunga esperienza nel mondo dei supporti considero rivoluzionario, tanto da decidere di dedicargli interamente il nostro stand a Viscom 2022”, aggiunge E. Elmi.

TRIO è una pellicola a tre strati di alta qualità in materiale composito che coniuga sostenibilità a un’eccezionale versatilità applicativa. Realizzato con il 74% di materie plastiche riciclate, TRIO è pensato sin dalla fase di progettazione per contenere la maggior quantità possibile di riciclato. Il tutto senza compromettere la qualità del prodotto finito, ma anzi, con la garanzia della massima stabilità per qualsiasi tipologia di applicazione. Disponibile sia in fogli, distribuiti dalla divisione Mr Magnus, sia in bobina, TRIO è completamente riciclabile e contraddistinto da un ineguagliabile rapporto prezzo/prestazioni.

Durante la kermesse ci sarà spazio anche per altre specialità firmate Guandong, che saranno protagoniste di sfidanti prove di stampa e dimostrazioni applicative presso gli stand dei più importanti vendor di tecnologie.

GUANDONG sarà a VISCOM 2022 nel PAD. 8 – STAND F33