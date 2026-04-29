Convegno sulla flexo sostenibile con vista su interpack 2026

Produzione dal vivo e interventi tecnici evidenziano i flussi di lavoro automatizzati dalla lastra alla stampa in vista di Interpack 2026

Il 5 e 6 maggio 2026, il convegno sulla flexo sostenibile illustrerà, con dimostrazioni di stampa dal vivo, come la moderna stampa flessografica a tamburo centrale automatizzata offra risultati uniformi di livello rotocalco su supporti riciclati e monomateriale.

Mentre il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) accelera il passaggio a materiali circolari e a un maggiore contenuto di materiale riciclato, i trasformatori e i proprietari di marchi sono alla ricerca di soluzioni pronte per la produzione in grado di garantire stabilità e ripetibilità.

Ospitato presso il Centro Tecnologico e di Conoscenza Follmann di Minden, in Germania, il convegno presenta la produzione flessografica a tamburo centrale dal vivo presso Allstein a Herford con inchiostri a base acqua. L’evento, della durata di due mezze giornate e in lingua inglese, si svolgerà immediatamente prima di Interpack 2026 a Düsseldorf e riunirà i principali partner tecnologici dell’intera filiera della flessografia per presentare un flusso di lavoro completamente integrato e automatizzato per la produzione di imballaggi flessibili sostenibili.

L’evento, concepito come un convegno pratico sulla flessografia sostenibile, si concentra su processi di produzione reali, stabilità di processo misurabile e risultati di stampa ripetibili. Con i produttori di imballaggi che sempre più utilizzano contenuto PCR, materiali più sottili e soluzioni monomateriale, i trasformatori si trovano ad affrontare crescenti esigenze in termini di stabilità di processo, uniformità del colore e qualità di stampa. Il convegno presenta la flessografia CI come un processo pronto per la produzione in grado di fornire risultati stabili e ripetibili su film riciclati e meccanicamente sensibili, tradizionalmente associati alla stampa rotocalco.

Le dimostrazioni dal vivo includeranno la stampa inversa e superficiale su OPP trasparente, MDO-PE, film in PE a base di PCR e materiali di imballaggio in carta. Il flusso di lavoro integra la tecnologia delle lastre con lavaggio ad acqua (Solvent ZERO), inchiostri a base acqua, tecnologia anilox di precisione e processi automatizzati dalla lastra alla stampa, progettati per garantire ripetibilità e affidabilità industriale.

A complemento delle dimostrazioni di produzione dal vivo, gli interventi tecnici con gli esperti si concentreranno su strutture di film sostenibili (inclusi PCR e soluzioni monomateriale), ispezione e controllo qualità per materiali riciclati e flussi di lavoro di automazione integrati nell’ecosistema flexo.

Il programma riunisce i principali fornitori dell’ecosistema flexo (prestampa, lastre, inchiostri, supporti, anilox, ispezione e automazione della stampa), tra cui Esko, Asahi Photoproducts, Follmann, Pamarco, PetroPlast, OCS, Tesa e Allstein.

Combinando la produzione dal vivo con lo scambio intersettoriale di informazioni tecniche, questo convegno internazionale fornisce un quadro pratico su come la stampa flessografica possa supportare la transizione verso una produzione di imballaggi flessibili circolare e in linea con le normative. L’evento è pensato per condividere conoscenze tra fornitori, trasformatori e marchi, al fine di preparare una catena del valore flexo CI sostenibile in vista di Interpack 2026.

La partecipazione è gratuita a seguito della prenotazione. La registrazione e il programma dettagliato sono disponibili sulla pagina ufficiale dell’evento