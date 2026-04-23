La competitività non si gioca solo in produzione, ma nella gestione delle attività commerciali e tecniche. Da qui cresce la collaborazione con B+B International e l’introduzione di Packway Pre-Produzione con il modulo Docupoint.

Dalla tradizione familiare alla crescita industriale e manageriale

Fondata quasi 70 anni fa da Adriano Ceriana, l’azienda ha conosciuto il vero sviluppo industriale a partire dagli anni ’80, con l’ingresso della famiglia Barichello e l’avvio di investimenti strutturali in macchinari e organizzazione.

Scatolificio Ceriana rappresenta oggi una delle realtà di riferimento nel panorama del packaging veronese. Con 90 collaboratori complessivi, l’azienda ha chiuso il 2025 con un fatturato di 18 milioni di euro e una produzione di oltre 19 milioni di metri quadrati di cartone trasformato.

Negli anni, il focus è rimasto chiaro, servizio al cliente e qualità del prodotto, sia sotto il profilo tecnico-meccanico sia sotto quello grafico. Una crescita costruita sul passaparola, sulla solidità delle relazioni e su una reputazione consolidata nel tempo.

Da una piccola macchina per produrre scatole ad un’azienda solida e in costante espansione, che ha fatto della qualità, della ricerca e del rispetto per l’ambiente i suoi punti di forza.

Oggi l’azienda opera in diversi settori: alimentare, industria, farmaceutico, automotive e altri comparti. In termini di prodotto, il mix è composto da scatole americane, fustellate, vassoi ed espositori.

In quasi settant’anni di storia, una crescita costante ed ora una seconda generazione alla guida.

Al timone oggi Giovanni e Marco Barichello, protagonisti di un percorso di evoluzione che ha unito tradizione familiare, managerialità e trasformazione digitale.

Il Packaging moderno, un mercato sempre più selettivo

Il packaging è un settore strettamente legato all’andamento economico generale. Quando il mercato rallenta, le scatole rallentano. Quando riparte, la competizione si fa più aggressiva. Oggi non sopravvive chi è semplicemente presente, ma chi è strutturato. Le aziende clienti chiedono offerte rapide e precise, campioni puntuali, informazioni tecniche corrette al primo colpo, tracciabilità dei progetti, garanzia di continuità nel tempo. In questo scenario, la gestione “a memoria” o basata su informazioni verbali frammentate, gestite con sistemi empirici, non è più sostenibile.

I clienti ci chiedono un supporto tecnico-commerciale sempre di più alto profilo, progetti innovativi, rapidi e funzionali a prezzi adeguati.

Da molti anni utilizziamo il software ArtiosCAD per la progettazione strutturale e il plotter Kongsberg per la campionatura. Abbiamo recentemente inserito anche delle tecnologie software di pre-stampa e sistemi per l’automazione delle approvazioni.

Un altro cambiamento significativo riguarda la struttura commerciale. Progressivamente, Ceriana sta affiancando e in parte sostituendo gli agenti plurimandatari con funzionari commerciali interni, integrati con l’ufficio tecnico, guidati da un Direttore Commerciale. Con la strumentazione corretta, anche il loro lavoro migliora in termini di qualità, tempistiche e fatturato.

Tutte queste tecnologie e cambi organizzativi hanno trovato in Docupoint un perfetto strumento di orchestrazione.

Il valore distintivo, non solo scatole, ma performance

“In sé – spiega Barichello – facciamo prodotti che fanno anche altri. La differenza sta nel come li facciamo e nei servizi collegati” un esempio concreto è la “macchinabilità del packaging”.

Per i clienti dotati di linee automatiche, l’affidabilità della scatola diventa un elemento strategico. Una scatola che non si inceppa evita fermi linea molto più costosi del prezzo dell’imballo stesso.

Altrettanto centrale è la costanza qualitativa nella stampa, mantenere nel tempo la perfetta uniformità cromatica è un valore percepito e riconosciuto dal mercato. In un contesto come quello del packaging, dove la concorrenza è sempre più intensa e il cliente richiede rapidità, precisione e affidabilità assoluta, non basta “fare buone scatole”. Serve il controllo dei processi, un’adeguata gestione dei dati e profonda collaborazione tra area commerciale e tecnica.

È proprio su questo contesto che Scatolificio Ceriana ha costruito il proprio percorso di evoluzione, affiancando alla tradizione familiare e alla qualità produttiva un investimento deciso in organizzazione e trasformazione digitale, inserendo Packway Pre-Produzione con il modulo Docupoint per CRM, Gestione Ufficio Tecnico e Gestione della Qualità.

Trasformazione digitale, tecnologia e metodo devono viaggiare insieme partendo dai dati

Nel 2020 Ceriana ha avviato un percorso Lean che ha segnato un punto di svolta. Dopo una prima fase di assestamento, diventa chiaro che per ottenere risultati strutturali serve una figura interna dedicata. L’inserimento di un responsabile operations segna l’inizio di un salto organizzativo concreto. La Lean parte dalla produzione ma si estende progressivamente a tutta l’azienda, coinvolgendo anche il commerciale, l’ufficio tecnico e l’amministrazione. L’obiettivo era eliminare gli sprechi e rendere i processi più fluidi, controllabili e misurabili. All’interno di questo percorso nasce l’esigenza di strutturare meglio la gestione commerciale e tecnica attraverso un CRM realmente integrato con i processi produttivi dell’ufficio tecnico, comprendendo la progettazione strutturale CAD, la campionatura a plotter, la prima fase di approvazione, la creazione grafica, l’industrializzazione grafica, l’approvazione grafica, la palletizzazione, lo studio performance materie prime e la preventivazione. Successivamente alla ricezione dell’ordine, l’industrializzazione e la relazione con i fornitori degli impianti stampa e fustelle.

La competitività oggi non dipende solo dalla produzione, spiega Giovanni Barichello, serve la capacità commerciale di ascoltare le reali esigenze del cliente, di raccogliere e condividere le necessità specifiche e trasformarle in proposta di valore attraverso la collaborazione tra i nostri reparti commerciali e l’ufficio tecnico.

Da questa esigenza nasce la scelta di introdurre Packway Pre-Produzione con il modulo Docupoint, la piattaforma web sviluppata da B+B International e progettata specificamente per rispondere alle esigenze dei produttori di packaging.

Pianificatore delle attività di Pre-Produzione

Dopo un primo tentativo di inserimento di un CRM tradizionale, purtroppo non andato a buon fine, abbiamo fatto esperienza e rafforzato la consapevolezza che “il software deve necessariamente gestire entrambi i processi, commerciale e ufficio tecnico” quindi deve essere specifico così come i nostri interlocutori devono conoscere perfettamente le dinamiche del nostro settore.

La scelta di Docupoint si è rivelata strategica per due motivi principali, specializzazione del software e del fornitore:

Raccolta strutturata delle informazioni commerciali e tecniche

Non più dati nella testa dei singoli agenti o tecnici, ma patrimonio condiviso e accessibile che permette di mappare chi è il cliente e capire cosa desidera e cosa va proposto. Integrazione con il software gestionale aziendale

Con un click è possibile avere una visione completa del progetto: interlocutori, volumi, storico di produzione, specifiche tecniche. Questo riduce tempi di risposta, errori e dispersioni informative attraverso ripetute telefonate, mail o messaggi. Dati inseriti una sola volta all’interno di un software nato per il packaging e di conseguenza con dati, moduli e logiche create per il nostro settore.

Il cuore di tutta questa gestione risulta evidente nel Pianificatore di Pre-Produzione, un vero e proprio schedulatore in grado di pianificare le attività di tutte le risorse coinvolte, attraverso una precisa e puntuale gestione del tempo.

L’introduzione non è stata tanto una sfida tecnica quanto culturale. Abituare venditori e collaboratori a inserire dati in modo sistematico ha richiesto un cambio di mentalità. Oggi, però, i benefici sono evidenti, progetti coerenti con le aspettative, campioni puntuali, offerte più rapide, corrette e maggiore controllo dei carichi di lavoro. Il sistema informatico è il sistema nervoso dell’azienda, afferma Barichello. Da solo non basta, ma senza di lui non puoi crescere in modo strutturato.

La vera competitività nasce dall’integrazione

Un altro aspetto centrale, emerso nell’esperienza di Ceriana, è appunto che il software da solo non basta. Docupoint ha funzionato molto bene ed il suo avviamento è stato rapido perché si è inserito in un percorso già avviato di riorganizzazione Lean. Metodo e tecnologia hanno lavorato insieme. Il risultato? Maggiore controllo delle opportunità commerciali, capacità di analizzare non solo “quanti ordini arrivano”, ma quanti progetti sono in produzione e che valore economico rappresentano. Tutto ciò si trasforma in un migliore direzionamento della forza vendita. Altro punto importante è il patrimonio informativo condiviso, non più legato alle singole persone, dando grande dignità al lavoro di tutte le risorse coinvolte, in particolare al team dell’ufficio tecnico. In un contesto di turnover o crescita dimensionale, questo diventa un elemento di stabilità e continuità strategica.

Altro elemento chiave è l’integrazione tra Docupoint ed il nostro software gestionale aziendale.

Tale aspetto ci ha consentito di aggiungere un sistema industriale di cui sentivamo l’esigenza, senza stravolgere la nostra attuale architettura software. In quest’ottica di complementarità e non di sostituzione, il software Docupoint e le competenze tecniche di B+B, hanno fatto la differenza.

Grazie a questa integrazione, chi deve formulare un’offerta può accedere rapidamente a tutte le informazioni rilevanti che sono residenti nell’ERP, quali ad esempio lo storico del cliente, ordini in corso, preventivi, non conformità, informazioni economico finanziarie, stato delle trattative, etc..

Il risultato è un flusso informativo più efficiente che consente di: Migliorare la relazione tra i reparti commerciali e l’ufficio tecnico, Velocizzare la risposta al cliente, Evitare passaggi informativi ripetuti, Ridurre errori e incomprensioni, Migliorare il controllo dei carichi di lavoro

Perché Docupoint fa la differenza nel packaging ?

Molte aziende hanno provato a introdurre CRM generalisti senza successo. Le ragioni sono fondamentalmente due, mancanza di integrazione con l’ufficio tecnico e mancanza di conoscenza specifica del settore da parte del fornitore software.

La collaborazione con B+B International ha invece permesso a Ceriana di dialogare con un partner che conosce processi, linguaggio e dinamiche del packaging.

L’unicità di B+B si è espressa attraverso la profonda conoscenza delle operatività dell’ufficio tecnico, essendo fornitori delle tecnologie leader CAD/CAM del settore, quali ArtiosCAD e Kongsberg, abbinate alle competenze di sviluppo software ERP Packway.

Questo ha ridotto i tempi di implementazione, incomprensioni e personalizzazioni complesse, trovando una soluzione già pronta e funzionante. Infine, l’elevato livello di personalizzazione dei format di Docupoint, adattati come un abito sartoriale sulle specifiche esigenze della nostra azienda, ha fatto la differenza.

Docupoint, per Ceriana, rappresenta oggi una delle leve strategiche per sostenere la crescita e affrontare il mercato con maggiore consapevolezza e solidità.

Nel packaging moderno, la differenza non la fa solo ciò che si produce, ma come si gestisce l’intero flusso che porta alla produzione, e chi governa meglio le informazioni, governa meglio il mercato e costruisce una solida base per la competitività di domani.

Guardare al futuro con strumenti adeguati

Nel breve periodo Scatolificio Ceriana punta a consolidare la crescita mantenendo un approccio equilibrato agli investimenti. Nel medio termine l’azienda ha già acquisito un terreno confinante con l’attuale sede, in vista di un possibile ampliamento produttivo.

L’esperienza di Ceriana dimostra come strumenti progettati specificatamente per il settore, come Docupoint, possano supportare le aziende del packaging nel trasformare la gestione delle informazioni in un vero vantaggio competitivo.