Liyu Italia investe nel potenziamento della struttura dedicata al taglio digitale. Alla vasta gamma di stampanti digitali large format, flatbed, roll to roll e ibride, si affianca una famiglia di plotter da taglio ingegnerizzati per i diversi mercati industriali. Disponibili in vari formati, sono tutti personalizzabili grazie a un ampio range di utensili studiati per le differenti lavorazioni.

La guida della divisione è affidata Gianluca Bondioli che ricopre il ruolo di responsabile di divisione. Forte di un’esperienza trentennale acquisita rivestendo importanti incarichi tecnici e commerciali per i più prestigiosi brand internazionali, Bondioli gestirà la nuova struttura e coordinerà il team di tecnici hardware e software in costante ampliamento. “Uno dei tratti distintivi di Liyu Italia è proprio la consulenza altamente professionale che viene offerta ai clienti dei diversi settori industriali, a partire dal settaggio del sistema più adatto alle specifiche necessità produttive, fino ai training post installazione gestiti dai nostri tecnici”, commenta Bondioli.

I plotter da taglio Liyu, infatti, sono contraddistinti da grande versatilità applicativa, a partire proprio dalla configurazione della macchina che può essere dotata di utensili molto specifici per la lavorazione dei diversi materiali. Grazie agli skill acquisiti in ambiti applicativi che spaziano dalla grafica alla cartotecnica, da materiali come tessuti tecnici e pelle ai diversi mercati industriali, è proprio su questo fronte che Gianluca Bondioli collaborerà direttamente con il reparto Ricerca & Sviluppo della Casa Madre Liyu International per un costante fine tuning delle tecnologie, sia in ambito software, sia sviluppando nuovi strumenti opzionali per applicazioni verticali sempre più specifiche.

Proprio per illustrare la flessibilità dei sistemi da taglio Liyu, il team guidato da Bondioli sta mettendo a punto nuovi sample kit finalizzati a presentare la capacità di eseguire con la massima precisione taglio e fresatura di un ampio ventaglio di supporti che vanno dalla moquette al cartone ondulato, dall’alluminio ai materiali plastici più disparati.

“Liyu è ormai un brand affermato nel mercato internazionale, in Europa e in Italia; una realtà che, rispetto ad altri player con cui ho collaborato in passato, si dimostra capace di reagire con rapidità agli stimoli del mercato”, afferma Bondioli. “Inoltre, Liyu Italia è una struttura molto ben organizzata, efficace e capillare: un vero e proprio partner tecnologico per i clienti”.

Disponibile in 13 diversi formati, Platinum Q-Cut è il plotter da taglio large format firmato Liyu contraddistinto da prestazioni industriali e da un ampio kit di lame intercambiabili per le diverse lavorazioni. Q-Cut si allinea automaticamente su qualsiasi materiale ed è dotato di piano di alluminio che garantisce la stabilità della struttura in correlazione all’espansione/contrazione termica. Grazie al software proprietario, Q-Cut può lavorare in linea con l’ampia gamma di stampanti Liyu, dando vita a un flusso di lavoro automatizzato e conforme agli standard dell’Industry 4.0. Una gamma, che in occasione di Fespa 2022, è stata praticamente raddoppiata con la presentazione della nuova famiglia Pro XL, dotata di carrello di stampa in formato Extra Large in grado di montare fino a 16 teste per offrire prestazioni ancora più elevate in termini di produttività. Emblema dell’evoluzione dei prodotti Liyu, la nuova serie Pro XL comprende i sistemi ibridi Q2 e Q3 Pro XL, le flatbed della linea KC Pro XL e le roll to roll della gamma QR Pro XL da 3 e 5 metri.

Presso la sede centrale di Liyu Italia sita a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, è possibile organizzare dimostrazioni personalizzate con i nuovi sistemi della famiglia Pro XL e i plotter da taglio della serie Q-Cut, potendone apprezzare l’automatizzazione sinergica.