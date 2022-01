Un’altra azienda leader nel settore dell’imballaggio si è rivolta a Koenig & Bauer per investire in una delle macchine da stampa digitali single pass più produttive al mondo per la stampa di imballaggi. RotaJET sarà installata nel 2022 e dovrebbe iniziare la produzione nel 2023.

“Ora siamo presenti ​​in quasi tutti i segmenti di mercato per la stampa digitale. La RotaJET è unica nel suo genere e una delle macchine da stampa digitali più produttive sul mercato a livello mondiale. Uno sguardo agli scaffali dei supermercati è sufficiente per vedere l’ampia gamma di imballaggi presenti. Sostenibilità, time-to-market e tirature sempre più brevi, abbinate a un numero crescente di varianti, sono le esigenze dei clienti a cui stiamo rispondendo con RotaJET”, dice Christoph Müller, membro del consiglio di amministrazione di Koenig & Bauer.

Oggi i consumatori richiedono sempre di più non solo alimenti e bevande provenienti dal commercio equo e solidale e di qualità superiore rispetto al passato, ma anche un imballaggio innovativo del prodotto.

RotaJET può stampare su vari tipi di supporti, dalla carta leggera al cartone. Imballaggi, decorazioni, poster, foglietti informativi per medicinali, astucci pieghevoli, libri o persino sacchetti di caffè: praticamente tutto è possibile con RotaJET. Per la stampa di decorazioni sono possibili lunghezze di taglio superiori a 5 metri. La stampa digitale di film con inchiostri a base acqua è un altro segmento in cui Koenig & Bauer sta attualmente posizionando RotaJET insieme a un partner attivo a livello globale. L’inizio della produzione di questa macchina da stampa è previsto per il 2022.