Koenig & Bauer nuovi sviluppi per RotaJET e la stampa digitale di film flessibili ed estensibili

Koenig & Bauer ha concluso un accordo di cooperazione per l’ulteriore sviluppo di RotaJET. Con una nuova macchina da stampa digitale per film flessibili ed estensibili, Koenig & Bauer rafforza il focus nel mercato dei film flessibili ed estensibili e delle macchine da stampa digitali. La macchina da stampa sarà sviluppata sulla base della RotaJET e le prime installazioni dovrebbero iniziare la produzione di film flessibili ed estensibili stampati in digitale nel corso del prossimo anno.

“La nostra RotaJET è già ben affermata nelle applicazioni su carta e stampa decorativa. Come passo successivo, ora vogliamo spingerci oltre nel campo della stampa digitale su film flessibili ed estensibili insieme a uno dei principali attori globali in questo campo”, afferma Christoph Müller, membro del consiglio di amministrazione di Koenig & Bauer.

La macchina avrà una larghezza massima del nastro di 1.380 mm e sarà in grado di stampare su entrambi i lati film con uno spessore compreso tra 0,12 e 0,3 mm. “Koenig & Bauer si è costruita una reputazione come pioniere della stampa inkjet industriale ad alte prestazioni. Con il nostro partner, la nuova macchina da stampa e i suoi inchiostri a base acqua, saremo in una posizione ancora migliore per promuovere la sostenibilità e per cambiare il mercato con la stampa digitale inkjet per film flessibili ed estensibili, per riuscire a fornire opzioni di stampa aggiuntive, inclusi colore pantone, bianco, colori metallizzati”, ha aggiunto Christoph Müller.