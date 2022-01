Pantone 17-3938 Very Peri è il colore dell’anno 2022

Con la sua spensierata sicurezza e un’audace curiosità che anima il nostro spirito creativo, il curioso e intrigante Pantone 17-3938 Very Peri ci aiuta ad abbracciare questo alterato panorama di possibilità, aprendoci a una nuova visione mentre riscriviamo le nostre vite. Riaccendendo la gratitudine per alcune delle qualità che il blu rappresenta, integrato da una nuova prospettiva, Pantone 17-3938 Very Peri mette il futuro in una nuova luce.

Viviamo in tempi di trasformazione. Pantone 17-3938 Very Peri è un simbolo dello spirito globale del momento e della transizione che stiamo attraversando. Stiamo emergendo da un intenso periodo di isolamento, quindi le nostre nozioni e i nostri standard stanno cambiando e le nostre vite fisiche e digitali si sono fuse in modi nuovi. Il design digitale ci aiuta ad estendere i limiti della realtà, aprendo le porte a un mondo virtuale dinamico in cui possiamo esplorare e creare nuove possibilità di colore. Pantone 17-3938 Very Peri illustra la fusione della vita moderna e come le tendenze cromatiche nel mondo digitale si manifestano nel mondo fisico e viceversa.

“Ci muoviamo in un mondo di cambiamenti senza precedenti, la scelta di Pantone 17-3938 Very Pery porta una nuova prospettiva e visione della famiglia dei colori blu, molto amati e che ispirano fiducia, ma, dal momento che integra anche un rosso violaceo, il nuovo colore mostra un’attitudine vivace e gioiosa e una presenza dinamica che incoraggia la creatività e le espressioni fantasiose”, ha dichiarato Leatrice Eiseman, direttore esecutivo del Pantone Color Institute*.

“Il colore Pantone dell’anno riflette ciò che sta avvenendo nella nostra cultura globale, esprimendo ciò che le persone stanno cercando, e quindi individuare quel colore che può sperare di rispondere alle richieste”. aggiunge Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Color Institute. “La creazione di un nuovo colore per la prima volta nella storia del nostro programma formativo ‘Il colore Pantone dell’anno’ interpreta l’innovazione e la trasformazione globali in atto. La società continua a riconoscere il colore come un elemento cruciale per la comunicazione e un modo per esprimere e influenzare idee ed emozioni, coinvolgere e connettere, la complessità di questa nuova tonalità blu infusa di rosso violaceo mette in evidenza le tante possibilità che ci aspettano”.

Il processo di selezione del colore dell’anno Pantone richiede un’attenta ricerca e un’analisi delle tendenze. Per arrivare alla sua individuazione ogni anno, gli esperti del colore del Pantone Color Institute setacciano il mondo alla ricerca di nuove influenze cromatiche. Questi possono includere l’industria dell’intrattenimento e i film in produzione, collezioni d’arte itineranti e nuovi artisti, moda, tutte le aree del design, destinazioni di viaggio popolari, nuovi stili di vita, stili di gioco e condizioni socio-economiche. Le influenze possono anche derivare da nuove tecnologie, materiali, trame ed effetti che influiscono sul colore, piattaforme di social media rilevanti e persino eventi sportivi imminenti che catturano l’attenzione di tutto il mondo. Da 23 anni il colore dell’anno di Pantone influenza lo sviluppo dei prodotti e le decisioni di acquisto in molteplici settori, tra cui moda, arredamento per la casa e design industriale, imballaggi del prodotto e design grafico.

*Il Pantone Color Institute è la business unit all’interno di Pantone che mette in evidenza i migliori colori delle passerelle stagionali, seleziona il colore Pantone dell’anno, prevede le tendenze cromatiche globali e fornisce consulenza alle aziende sul colore per l’identità visiva del prodotto e del marchio. Attraverso previsioni sulle tendenze stagionali, psicologia del colore e consulenza sul colore, Pantone Color Institute collabora con marchi globali per sfruttare efficacemente il potere, la psicologia e l’emozione del colore nella loro strategia di progettazione.