A interpack 2023, che si terrà a Düsseldorf dal 4 al 10 maggio, le innovazioni BOBST saranno presenti sotto forma di campioni di imballaggio e macchine in diversi stand della fiera. Il personale BOBST sarà a disposizione per discutere dei vantaggi di queste innovazioni con i visitatori.

oneBARRIER PrimeCycle

Diverse aziende partner presenteranno sui loro stand campioni di imballaggi oneBARRIER PrimeCycle. Si tratta di strutture monomateriale a base di polimeri sviluppate da BOBST e partner che presentano eccellenti proprietà barriera e sono adatte al riciclo. Questo le rende uno sviluppo potenzialmente rivoluzionario in termini di imballaggio sostenibile. PrimeCycle è una soluzione senza EVOH e senza topcoat in PE ad alta barriera che costituisce un’alternativa ai film in poliestere metallizzati.

I campioni realizzati con oneBARRIER PrimeCycle saranno esposti negli stand seguenti:

Poplast , azienda italiana produttrice di imballaggi flessibili presenterà alcuni campioni realizzati con oneBARRIER PrimeCycle, tra cui imballaggi stick pack e in bobina. I campioni sono stampati in rotocalco con oneECG, la tecnologia BOBST a gamma cromatica estesa che garantisce massima uniformità del colore e riduce al minimo gli scarti. Stand B11, Padiglione 8a.

Mespack, azienda internazionale che produce macchine per imballaggi flessibili con sede in Spagna e stabilimenti di produzione a Des Plaines, Chicago, e Vadodara, India, presenterà una nuova macchina confezionatrice verticale progettata per il settore farmaceutico che formerà, riempirà e salderà stick pack realizzati con il processo oneBARRIER PrimeCycle e stampati in rotocalco con sistema ECG. La nuova macchina sarà presentata in dimostrazione, completamente collegata a un'astucciatrice Stand B57-B73, Padiglione 6.

Dow Packaging and Specialty Plastics, uno dei più grandi produttori al mondo di resine di polietilene, e dell'innovativo materiale utilizzato nel progetto oneBARRIER PrimeCycle, esporrà alcune buste campione oneBARRIER PrimeCycle per caffè e frutta secca, come pure stick pack per prodotti farmaceutici e caffè. Stand A30, Padiglione 9.

oneBARRIER FibreCycle

oneBARRIER FibreCycle è un altro sviluppo della famiglia di soluzioni oneBARRIER. Soluzione a elevato effetto barriera pronta per essere riciclata, è stata creata per rispondere alla domanda crescente per imballaggi in carta.

I visitatori di interpack potranno ammirare alcuni campioni FibreCycle sullo stand seguente:

UPM Specialty Papers, produttore leader di carta per imballaggi ed etichette e partner di BOBST e Michelman nello sviluppo di oneBARRIER FibreCycle, esporrà campioni di imballaggi in carta prodotti usando questa innovativa soluzione. Stand F29, Padiglione 8A.

“Poiché tutti i campioni oneBARRIER esposti a interpack sono stati trasformati e stampati su macchine di produzione, abbiamo la certezza che la qualità e le prestazioni barriera degli imballaggi saranno mantenute durante ogni successiva fase di trasformazione. E questo alla fine significa che sono pronti per essere commercializzati” sottolinea Sara Alexander, Marketing Manager Flexible Packaging di BOBST.

Altre soluzioni esposte in fiera

Le nuove soluzioni oneBARRIER non sono le uniche innovazioni BOBST presentate a interpack.

BASF , la più grande azienda chimica del mondo e leader di settore, presenterà alcuni campioni di materiale da imballaggio frutto di un progetto collaborativo che sono stati prodotti utilizzando un suo adesivo a base acqua su un’accoppiatrice BOBST. Stand B43, Padiglione 10.

BASF, la più grande azienda chimica del mondo e leader di settore, presenterà alcuni campioni di materiale da imballaggio frutto di un progetto collaborativo che sono stati prodotti utilizzando un suo adesivo a base acqua su un'accoppiatrice BOBST. Stand B43, Padiglione 10.

AMB, azienda internazionale leader nel settore dell'imballaggio alimentare, presenterà assieme a BOBST e BASF le migliori pratiche e i vantaggi di una produzione con stampa e accoppiamento interamente a base di inchiostri e adesivi all'acqua. Stand C04, Padiglione 9.

Morchem, fornitore globale di adesivi e coating per il settore degli imballaggi flessibili e altre tecnologie di accoppiamento, presenterà alcuni campioni realizzati su un'accoppiatrice BOBST NOVA SX 550 LAMINATOR. La macchina sarà in dimostrazione ogni giorno per l'intera durata della fiera. L'accoppiatrice solventless NOVA SX 550 LAMINATOR è una macchina che ha ridefinito i concetti di flessibilità, produttività e facilità d'uso. Stand D82, Padiglione 10.

Metsä Board, produttore leader di cartoncino in fibra vergine di alta gamma, collabora con il Competence Center di Bobst Mex per perfezionare la comprensione dell'interazione macchina/materiale. Presenterà alcuni imballaggi in cartone teso prodotti su fustellatrici in piano e piega-incollatrici BOBST. Stand D49, Padiglione 8a.

“Se c’è un comune denominatore della nostra presenza a interpack 2023 è la forza della partnership”, aggiunge Sara Alexander. “Le collaborazioni nel settore sono vitali in aree come la sostenibilità, dove l’innovazione è necessaria a in tempi brevissimi lungo l’intera catena del valore. Siamo fieri di avere una presenza in così tanti stand dei nostri partner”.

I visitatori a interpack avranno anche la possibilità di recarsi presso uno dei Competence Center europei di BOBST, dove avranno l’opportunità di vedere, capire e testare soluzioni di stampa e trasformazione. Le dimostrazioni potranno essere fisiche o virtuali e completamente personalizzate in base ai requisiti dei clienti. Visitate www.bobst.com per trovare il vostro contatto locale.