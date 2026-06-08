Debutto internazionale per EDOFILM by Guandong

Grande partecipazione, incontri qualificati e un clima di fiducia che ha riportato al centro il valore della relazione diretta con il mercato. È questa la fotografia che Guandong porta con sé da Fespa 2026, teatro del debutto internazionale di EDOFILM, la nuova linea premium di vinili autoadesivi presentata in anteprima mondiale proprio a Barcellona.

Per tutta la durata della kermesse, lo stand Guandong è stato un punto di riferimento per distributori, clienti e professionisti provenienti da diversi mercati internazionali. E se il “pizzo su vetro” ha attirato l’attenzione dei visitatori di passaggio, EDOFILM è stato il principale argomento di confronto per clienti e partner. Molti operatori, infatti, hanno raggiunto lo spazio espositivo proprio per approfondire dal vivo le caratteristiche della nuova gamma, con cui Guandong ha portato nel mercato del vinile la propria filosofia di Specialista delle Specialità.

“La partecipazione registrata durante questa edizione ci ha colpito particolarmente”, commenta Edoardo Elmi, Presidente di Guandong. “Abbiamo ritrovato quella spontaneità che ha sempre caratterizzato il nostro rapporto con distributori, clienti e partner. Molti di loro si sono fermati allo stand non solo per scoprire le novità, ma per condividere idee, esperienze e progetti futuri. Per molti aspetti è stato come tornare alle migliori edizioni della manifestazione di qualche anno fa”.

L’interesse suscitato da EDOFILM si è tradotto concretamente anche sul piano commerciale, con numerosi ordini raccolti durante la manifestazione. “Erano anni che non venivano finalizzate trattative così importanti direttamente in fiera”, prosegue Elmi. “Negli ultimi tempi le fiere erano diventate soprattutto occasioni di relazione, mentre a Barcellona abbiamo visto l’interesse trasformarsi immediatamente in business. È un risultato che deriva sicuramente dalle qualità tecniche di EDOFILM, ma che nasce anche dall’autorevolezza che abbiamo saputo costruire nel tempo, sviluppando materiali in grado di rispondere, e talvolta anche anticipare, esigenze applicative specifiche e ad alto valore aggiunto. Una filosofia che oggi portiamo anche nel mondo del vinile. Per questo siamo convinti che EDOFILM abbia tutte le caratteristiche per diventare un bestseller”.

Accanto al nuovo vinile, anche le soluzioni dedicate alla decorazione del vetro hanno catturato l’attenzione del pubblico di Fespa. L’effetto tessile ispirato al ricamo su vetro, unitamente alle particolari finalità applicative delle 12 varianti della gamma One Way Vision, ha incuriosito numerosi visitatori grazie all’originale incontro tra estetica e stampa digitale, aprendo nuove prospettive per applicazioni in ambito retail e interior design. La manifestazione ha inoltre confermato l’interesse verso alcune delle soluzioni più rappresentative della gamma Guandong, tra cui il compound magnetico Mairon, i fogli sintetici mono-resina Mr. Magnus e la collezione Super Wide Format, che estende la filosofia tailor-made dell’azienda alle applicazioni di grande formato.