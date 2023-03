HP annuncia la nuova macchina da stampa digitale HP Indigo 200K

HP ha presentato oggi la nuova macchina da stampa digitale HP Indigo 200K, progettata per offrire ai converter digitali flessibili il vantaggio competitivo di una migliore produttività, consegne on-demand, senza ordini minimi, design unici, consumi energetici ridotti e scarti limitati. La nuova macchina da stampa si basa sull’unica tecnologia digitale per l’imballaggio flessibile digitale testata sul campo e sull’installazione di oltre 300 macchine da stampa digitali HP Indigo 25K, serie 4, in tutto il mondo. La nuova HP Indigo 200K, serie 5, stampa fino a 56 m/min (183 ft/min) e aumenta sensibilmente la produttività delle piccole tirature sostenibili e ad alto margine di profitto di imballaggi flessibili digitali, da consegnare in pochi giorni, anziché in settimane.

“HP Indigo 200K è una macchina da stampa digitale a bobina media progettata appositamente per i converter che devono soddisfare le esigenze dei brand nel mercato dell’imballaggio flessibile, ma è anche in grado di rispondere alle crescenti esigenze dei settori delle etichette e dei manicotti termorestringenti, che richiedono una maggiore produttività e un formato più ampio. L’imballaggio flessibile è un mercato in crescita e poiché i clienti di HP Indigo aumentano molto più rapidamente del mercato, sono certo che la macchina da stampa digitale HP Indigo 200K permetterà ad un maggior numero di flexo converter di prosperare nell’industria 4.0“” ha dichiarato Noam Zilbershtain, VP e General Manager di HP Indigo e Scitex.

Maggiore velocità garantendo la qualità

La macchina da stampa digitale HP Indigo 200K offre un aumento della velocità del 30% e della produttività del 45% rispetto a HP Indigo 25K. Caratterizzata da una qualità del colore simile a quella della rotocalcografia, basata sulle tecnologie HP Indigo Liquid Electro Photography (LEP) e One-Shot Color, la nuova macchina da stampa presenta la più ampia gamma disponibile di ElectroInks ed è progettata per stampare imballaggi ad alta coprenza con il bianco sulla maggior parte dei substrati industriali, sia in superficie sia in retro. Ulteriori opportunità di business includono elementi unici di protezione del brand.

Dopo l’annuncio del gruppo Sirane, con sede nel Regno Unito, uno dei primi clienti beta della macchina da stampa, Peter Ralten, Commercial and Business Development Director, ha dichiarato: “In Sirane abbiamo iniziato ad occuparci di stampa digitale da un po’ di tempo, consapevoli che il future è lì. La macchina da stampa digitale HP Indigo 200K, con il suo incredibile aumento di produttività, ci offre nuove opportunità commerciali. Grazie all’ineguagliabile qualità e versatilità di HP Indigo, siamo impazienti di vedere i risultati ottenuti con l’aggiunta di questa macchina al nostro portafoglio”.

La macchina da stampa digitale HP Indigo 200K consente di ottenere una produzione efficiente grazie alle funzionalità di automazione del software PrintOS di HP Indigo per il batching, il ganging e i dati variabili, nonché una corrispondenza dei colori e un flusso di lavoro più rapidi e accurati. Gli strumenti di automazione per l’efficienza degli operatori, uniti alla produzione sostenibile, al packaging circolare e alla sicurezza degli imballaggi alimentari, rappresentano una soluzione digitale eccezionale.

Funzionalità della macchina da stampa digitale HP Indigo 200K