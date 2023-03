Ad aprile la Design Week ‘23 vedrà per la prima volta la collaborazione sinergica tra il Salone del Mobile e il Fuorisalone con l’obiettivo di celebrare Milano quale città di riferimento per la design industry internazionale. Un evento diffuso, effervescente e catalizzante, che coinvolgerà tutta la città, partendo dalla Fiera di Rho per estendersi in tutto il capoluogo: dagli storici quartieri di Tortona e Brera ai nuovi district come le 5Vie, Isola e Ventura Centrale. In programma, centinaia di mostre, installazioni, vernissage, aperture speciali, percorsi espositivi che si terranno nelle location più variegate, dai palazzi storici agli spazi all’aperto.

“Al momento è assolutamente impossibile quantificare il numero di metri quadri di stampe che verranno realizzate per comunicare, allestire, decorare, segnalare, promuovere i singoli eventi dentro la Fiera e in tutta la città. Per questo motivo abbiamo creato uno strumento inedito ideato per essere al fianco di stampatori allestitori, architetti e designer chiamati a realizzare progetti temporanei sì ma anche funzionali, resistenti il giusto, veloci da installare e rimuovere, con un’attenzione alla sostenibilità ambientale che sarà tra i fil rouge della manifestazione” ”, commenta Edoardo Elmi, Presidente di Guandong Italia.

A questo scopo Guandong, specialista di materiali per la stampa, ha realizzato l’esclusiva “Guida pratica ai materiali per gli allestimenti temporanei della Milano Design Week”: una raccolta di idee, suggestioni, informazioni tecniche per poter scegliere il materiale più idoneo per le singole realizzazioni.

La Guida ideata da Guandong presenta soluzioni innovative per rivestire la città, selezionate secondo criteri quali temporaneità, preservazione delle superfici, facilità di applicazione e sostenibilità. Materiali in linea con “Laboratorio Futuro”, il tema scelto per l’edizione 2023 della Design Week che punta i riflettori su sperimentazione, progettazione sostenibile, economia circolare e innovazione dei materiali.

“Con questo strumento abbiamo voluto anticipare l’esigenza di chi dovrà realizzare allestimenti e progetti di comunicazione per il Fuorisalone, proponendo supporti performanti da un lato, capaci di preservare l’ambiente e le superfici dall’altro, realizzati utilizzando tecnologie esclusive e brevettate come lo Scarico d’Aria, che permette l’applicazione anche su grandi superfici, senza creare bolle o grinze”, ha aggiunto Edoardo Elmi.

Materiali che nella Guida vengono presentati per destinazione d’uso. Si parte dalle soluzioni per Allestimenti Indoor come il tessuto green ReVita per la decorazione di pareti, i supporti stampabili per pavimenti come Carpet Floor, ideale per superfici delicate come tappeti e moquette e ReVita Tack Puro, tessuto riposizionabile ottenuto dal riciclo di bottigliette in PET, che grazie alla nano-tecnologia aderisce alla superficie senza uso di colla rivelandosi perfetto per parquet e marmi pregiati. Dall’indoor si passa ai supporti per gli allestimenti outdoor, come Mak Floor, contraddistinto da una finitura extra antiscivolo certificata R13 che permette di realizzare grafiche sicure per pavimentazioni esterne dove è richiesta altissima tenuta, e Shop Sign, per i numerosi wayfinding utilizzati nel Fuorisalone per attrarre i visitatori indicando la via.

I materiali della Guida Guandong sono stati selezionati con grande attenzione alla sostenibilità. Tra le proposte per allestimenti temporanei diversi materiali plastici innovativi che offrono la possibilità di realizzare allestimenti 100% riciclabili e riciclati, senza rinunciare alla resistenza e alla qualità dell’installazione.

“Una scelta oculata e attenta dei materiali può contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale degli allestimenti e promuovere l’economia circolare, contribuendo a uno sviluppo sostenibile di tutto il settore” commenta Edoardo Elmi ricordando, inoltre, che Guandong sarà tra i protagonisti attivi del Fuorisalone con un allestimento tematico nello showroom permanente di Via Tortona 37, presso lo spazio Decor Lab.

Sfoglia la guida pratica ai materiali per gli allestimenti temporanei.