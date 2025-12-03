Insite Portal semplifica e fidelizza

Kodak Insite Prepress Portal non è solo uno strumento, ma trasforma radicalmente i flussi di lavoro. Eliminando processi obsoleti come il trasferimento FTP e le prove cartacee, e sostituendoli con l’integrazione senza soluzione di continuità con Prinergy: la collaborazione in tempo reale e la rilevazione intelligente degli errori, consente a stampatori e clienti di agire più velocemente, in modo più intelligente e con maggiore fiducia reciproca. Per qualsiasi azienda che si occupi di prestampa che desideri modernizzarsi e crescere, Insite non è solo un aggiornamento, ma un vantaggio competitivo

Kodak Prinergy Insite Prepress Portal semplifica l’invio dei lavori e il processo di approvazione dei file. Insite Prepress Portal fa risparmiare tempo, riduce i costi e migliora l’accuratezza, semplificando i flussi di lavoro, aumentando la produttività e migliorando la soddisfazione del cliente, quindi fidelizzandolo.

Integrazione con Prinergy

Uno dei vantaggi più significativi di Insite Prepress Portal è la sua integrazione diretta con Kodak Prinergy Connect, che elimina la necessità di siti FTP e allegati via e-mail. Una volta ricevuta l’approvazione, i file vengono trasferiti direttamente in Prinergy, semplificando l’invio e rendendo la gestione dei file più veloce ed efficiente. In questo modo, i file vengono trasferiti in modo sicuro e sono facilmente accessibili, riducendo il rischio di errori e ritardi.

Invio rapido e accurato dei file

Il plug-in Insite Gateway per Adobe Creative Suite, inclusi Illustrator e InDesign, rende il trasferimento dei file rapido, preciso e facile. Questo strumento gratuito è disponibile nelle versioni 9.0 – 11.0 e consente ai clienti di inviare i file direttamente dal loro software di progettazione a Insite, garantendo che i file siano correttamente formattati e pronti per la prestampa. L’integrazione con Prinergy e la sua tecnologia Preflight+ aiuta anche a identificare automaticamente gli errori durante l’invio dei lavori, permettendo ai progettisti di correggere i problemi prima che diventino costose rilavorazioni.

Eliminare le prove colore cartacee fa risparmiare tempo e denaro

Uno dei vantaggi più impattanti di Insite Prepress Portal è la sua capacità di eliminare la necessità di prove colore cartacee. Sfruttando la soluzione di calibrazione Matchprint Virtual, i clienti possono visualizzare prove accurate e gestite a livello di colore online, istantaneamente. Questo non solo accelera il processo di approvazione, ma riduce anche i costi dei materiali e i ritardi nelle spedizioni, rendendo l’intero flusso di lavoro più sostenibile ed economico. Una collaborazione efficiente è essenziale per qualsiasi flusso di lavoro di prestampa, e Insite Prepress Portal offre strumenti che facilitano la collaborazione in tempo reale e l’approvazione online. Insite Prepress Portal centralizza la collaborazione, i file di lavoro e le approvazioni in una piattaforma sicura.

Monitoraggio dei lavori e qualità

Insite Prepress Portal cattura correzioni e approvazioni, fornendo un tracciamento accurato dei lavori e dei costi. Questa funzionalità è fondamentale per mantenere un output di alta qualità e garantire che tutte le parti coinvolte siano informate sullo stato del lavoro in ogni fase del processo. Offrendo una panoramica completa di tutte le pagine e del loro stato, compresi gli indicatori di preflight, il portale aiuta a mantenere il processo organizzato e in linea con una totale trasparenza sia per lo stampatore che per il cliente.