Zecher GmbH rafforza la propria organizzazione commerciale internazionale con la nomina di Fabian Jünkering a Key Account Manager e Area Sales Manager per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo, incarico assunto a partire dal 1° luglio. La scelta conferma la volontà dell’azienda tedesca, specializzata nella produzione di cilindri anilox, di valorizzare le competenze interne e investire nella crescita professionale dei propri collaboratori.

Entrato in Zecher dopo aver completato il suo percorso di apprendistato, Jünkering ha costruito nel tempo una solida esperienza all’interno dell’azienda, acquisendo una conoscenza approfondita dei prodotti, dei processi produttivi e delle esigenze della clientela internazionale. L’attività svolta negli ultimi anni nelle vendite interne gli ha inoltre permesso di sviluppare un rapporto diretto con clienti e partner commerciali, competenze che rappresentano una solida base per il nuovo incarico.

“Con la nomina di Fabian Jünkering promuoviamo un collaboratore preparato, motivato e con una lunga esperienza in azienda”, afferma Thomas Reinking, Direttore Commerciale di Zecher GmbH. “La sua competenza tecnica e la stretta collaborazione con i nostri clienti internazionali lo rendono la persona ideale per assumere questo ruolo di responsabilità.”

Nel suo nuovo incarico, Jünkering avrà il compito di consolidare le relazioni con i clienti esistenti e contribuire allo sviluppo della presenza di Zecher nei mercati dell’Europa meridionale, con particolare attenzione a Italia, Spagna e Portogallo.

Contestualmente, l’azienda saluta Viola Ribera, che lascia Zecher dopo tredici anni di attività. Nel ruolo di Key Account Manager e Area Sales Manager per Spagna e Portogallo, Ribera ha contribuito in modo significativo allo sviluppo commerciale dell’azienda in questi mercati. La direzione le ha espresso un sentito ringraziamento per l’impegno e il contributo offerti nel corso degli anni, augurandole il meglio per il suo futuro professionale e personale.

Con questo passaggio di consegne, Zecher ribadisce la propria strategia di valorizzazione delle risorse interne, puntando sulla continuità, sul trasferimento delle competenze e sullo sviluppo sostenibile del proprio capitale umano.