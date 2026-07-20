L’azienda polacca Aniflex, specializzata nella produzione di etichette autoadesive, shrink sleeve e imballaggi flessibili, rafforza la propria capacità produttiva con l’installazione di una Mark Andy Digital Series HD HighSpeed 1200, piattaforma ibrida che integra stampa flessografica e inkjet UV in un unico processo. L’investimento rientra nella strategia di crescita dell’azienda e punta ad aumentare flessibilità, efficienza e competitività in un mercato caratterizzato da tirature sempre più variabili e tempi di consegna ridotti.

Più varianti, più SKU, maggiore complessità

Secondo Maciej Wojtaszek, comproprietario di Aniflex, negli ultimi anni non è cambiato tanto l’aspetto delle etichette quanto la loro varietà.

“All’interno della stessa categoria di prodotto troviamo oggi un numero molto maggiore di varianti per gusto, funzionalità e lingua. Un singolo articolo può essere disponibile in diverse versioni grafiche e in molteplici lingue, con un conseguente aumento degli SKU e della complessità dell’intero processo produttivo.”

Grazie all’esperienza maturata nella stampa digitale, Aniflex è preparata ad affrontare questa evoluzione del mercato.

“I clienti ci chiedono soprattutto flessibilità. Devono poter gestire piccole tirature personalizzate accanto a produzioni di grandi volumi, mantenendo sempre elevati standard qualitativi e tempi di consegna affidabili. La vera sfida è garantire qualità, coerenza cromatica e ripetibilità della finitura a ogni ristampa e per ogni lotto produttivo. La nuova macchina Mark Andy rappresenta uno strumento fondamentale per raggiungere questi obiettivi.”

Una strategia di sviluppo orientata alla produzione ibrida

L’introduzione della Digital Series HD HighSpeed 1200 si inserisce in un piano di sviluppo di lungo periodo volto ad ampliare le capacità produttive e ad aumentare il controllo del processo.

L’obiettivo è quello di ottenere una produzione più stabile, prevedibile e affidabile, con una qualità costante anche nelle lavorazioni più complesse. La nuova piattaforma ibrida contribuisce a questo risultato grazie a una gestione più efficiente dell’intero flusso produttivo.

Scalabilità ed efficienza in un’unica piattaforma

La nuova macchina consente di ridurre i tempi di cambio lavoro, incrementare la produttività ed eseguire contemporaneamente più commesse, permettendo ad Aniflex di gestire con maggiore efficacia l’aumento degli ordini e la crescente richiesta di personalizzazione.

La scelta della tecnologia ibrida nasce anche dall’esperienza già consolidata dell’azienda sia nella stampa flessografica, con macchine Mark Andy, sia nella tecnologia inkjet. Riunire entrambe le tecnologie su un’unica piattaforma permette infatti di semplificare il processo produttivo.

“Ridurre il numero di fasi di lavorazione ed eliminare il trasferimento dei semilavorati tra macchine diverse significa diminuire il rischio di errori, limitare i tempi di fermo e aumentare la stabilità complessiva del processo.”

La nuova linea opererà su due turni, contribuendo all’ottimizzazione dell’intero reparto produttivo.

Un supporto che va oltre la stampa

Aniflex punta a supportare i clienti lungo tutta la filiera produttiva. In quest’ottica, la nuova tecnologia Mark Andy rappresenta uno strumento essenziale per garantire prestazioni costanti, non solo grazie alla scelta dei materiali e ai rigorosi controlli di qualità, ma anche attraverso parametri di stampa altamente ripetibili.

Una partnership tecnologica di lungo periodo

Per Maciej Wojtaszek il rapporto con Mark Andy si è trasformato nel tempo in una vera partnership tecnologica. “Oltre alle prestazioni della macchina, uno dei principali vantaggi della collaborazione con Mark Andy è l’accesso a competenze specialistiche, al supporto nell’installazione, alla personalizzazione delle configurazioni e a un servizio post-vendita rapido ed efficace. L’assistenza tecnica è fondamentale per garantire la continuità produttiva, così come la formazione costante del nostro personale. Questa collaborazione ci permette di mantenere elevata la stabilità operativa e di continuare a sviluppare le nostre competenze tecnologiche.”

Anche Przemysław Polkowski, Direttore di Mark Andy Polonia, sottolinea il valore della collaborazione: “Aniflex dimostra che il futuro del settore appartiene alle aziende capaci di integrare tecnologia, competenze e partnership in un ecosistema produttivo efficiente. Siamo orgogliosi di accompagnare la crescita di questa realtà polacca fornendo soluzioni che sostengono il suo continuo sviluppo.”