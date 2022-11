Inovance Technology Europe ha partecipato per la prima volta alla fiera SPS di Norimberga, dove ha mostrato il volto europeo di un’azienda di automazione industriale in rapida crescita, presentando il suo pacchetto completo di soluzioni di movimento e lanciando quattro nuovi prodotti per il mercato europeo. La sede globale del gruppo è a Shenzhen.

Con sede a Stoccarda, Inovance Technology Europe, il ramo europeo di Inovance, l’azienda internazionale di automazione industriale, ha lanciato quattro nuovi prodotti per il mercato europeo: i PLC della serie Easy ad alte prestazioni, i moduli GL20 I/O, i controllori di movimento AC703 IPC e i servo azionamenti della serie SV670. L’azienda ha anche presentato di nuovo l’azionamento CA compatto MD800, lanciato a SPS e ha mostrato in anteprima il servo azionamento avanzato SV680.

Nel corso della conferenza stampa svoltasi durante la fiera, Inovance ha anche segnalato una rapida crescita internazionale ed europea, rivelando che le vendite globali hanno raggiunto i 3 miliardi di dollari, spiegando inoltre come la società abbia investito in modo significativo in Europa a lungo termine, con una rete di uffici in Germania, Francia, Italia e Spagna, nonché in Turchia, e con un team europeo in rapida crescita. Nella sede centrale di Stoccarda, Inovance dispone di importanti strutture di ricerca e sviluppo, per il potenziamento di software di controllo delle macchine in tempo reale. Inoltre, l’azienda ha assunto una squadra di responsabili della produzione che lavorano a stretto contatto con i clienti OEM, al fine di comprendere e definire la soluzione ottimale per le loro esigenze. Inovance impiega anche una squadra di ingegneri applicativi europei che consigliano e supportano i clienti.

“Vorrei sottolineare due aspetti di Inovance che sono molto importanti, uno è la possibilità di svolgere un ruolo importante nella costruzione di un’azienda paneuropea fin dalle basi e l’altro è il nostro assortimento di prodotti. Abbiamo uno degli assortimenti di prodotti più completi di qualsiasi azienda di automazione industriale, come dimostra il fatto che nel 2021 abbiamo investito il 9,4% del fatturato e il 20% del nostro organico globale a tempo pieno in ricerca e sviluppo. Il nostro assortimento di prodotti include: azionamenti CA LV ed MV, servo azionamenti, controllo di movimento, PLC, HMI, CNC, robot industriali e SCARA”, dice David Bedford Guaus, Responsabile marketing strategico per azionamenti CA e servo azionamenti di Inovance Technology Europe.