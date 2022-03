Il gruppo di automazione industriale Inovance Technology Europe ha annunciato il lancio di MD800, un multidrive AC progettato per soddisfare le esigenze degli OEM europei di macchine da stampa e packaging, di prestazioni multidrive sempre più flessibili e scalabili dalle dimensioni sempre più compatte.

Il design modulare di MD800 consente di alimentare fino a 8 azionamenti da un rack con un solo rettificatore, condividendo l’energia attraverso il bus DC comune. Il prodotto offre una funzionalità completa che include una funzione di sicurezza STO (safe torque off) individuale su ogni azionamento, la possibilità di controllare motori PM e a induzione da un unico pacchetto software, un’alimentazione di backup di controllo a +24 VDC e una gamma completa di schede opzionali di espansione fieldbus e I/O. Nel frattempo, il doppio rating di ogni modulo di azionamento consente un sovraccarico del 150% per applicazioni di coppia impegnative o un sovraccarico del 110% per applicazioni di ventilatori e pompe.

Inoltre, MD800 è molto conveniente, con un costo totale di proprietà significativamente ridotto. I costi di installazione, in particolare, si riducono grazie ai connettori a molla facili da usare e tempi di costruzione più rapidi grazie alla riduzione del cablaggio e al minor numero di componenti esterni. Il prodotto è anche progettato per funzionare negli ambienti industriali più difficili con un rivestimento conforme 3C3 e 3S2, una gamma di temperatura operativa da -20 a +60°C, un’altitudine operativa fino a 4.000 metri e un canale di raffreddamento separato per il dissipatore.

“I nostri responsabili di prodotto, ingegneri applicativi e ingegneri di R&S in Spagna, Francia, Germania, Italia e Turchia lavorano molto con OEM, integratori di sistemi e distributori locali. Le loro ricerche di mercato hanno assicurato che MD800 soddisferà e supererà le richieste di tutte le macchine di produzione multidrive in Europa – dai convogliatori più semplici alle più complesse macchine da stampa. Pensiamo che MD800 sia il multidrive più compatto e flessibile attualmente sul mercato e pensiamo anche che sia il multidrive AC più conveniente disponibile in Europa. Questo multidrive migliorerà la produttività dei nostri clienti”, ha detto David Guaus, direttore marketing strategico europeo di Inovance per gli azionamenti AC.