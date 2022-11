Le carte autoadesive naturali realizzate con fibre alternative non sono affatto una novità nel catalogo Fedrigoni. Si tratta di una gamma molto speciale che continua a crescere con nuovi prodotti e tipologie. Questi prodotti soddisfano la crescente domanda dei clienti e si adattano perfettamente alla missione del Gruppo Fedrigoni: soluzioni premium innovative in termini di estetica, qualità e prestazioni. È la carta perfetta per creare etichette di alta gamma nei settori enologico, gastronomico e cosmetico.

Lo sviluppo di queste carte speciali è guidato dalla ricerca di fibre naturali in alternativa alla polpa di cellulosa. Queste fibre provengono da piante che ricrescono ogni anno e da residui di diversi prodotti agricoli, come cotone, canapa o canna da zucchero (bagassa). Possono essere utilizzate da soli o in combinazione con il lino o una miscela di fibre riciclate certificate ECF. Le carte in questo ambito includono la carta Premium Cotone, realizzata con fibra di cotone al 100% e disponibile in varie tonalità. Questa grande varietà di materiali e tonalità si amplia con una serie di nuovi prodotti: diverse tonalità di colore, come nel caso di Eden, composto fino al 40% da fibre di erba essiccata e ora disponibile in una versione più leggera, la nuova Eden Cream; e nuovi materiali come il bambù, la paglia e il cacao, che uniti a tecnologie come il trattamento Greaseproof applicato alla pastalegno, producono un risultato resistente a oli e grassi.

Queste carte hanno un aspetto unico e offrono a designer e produttori la possibilità di innovare. Proprio come qualsiasi prodotto naturale, sono rese ancora più speciali dalle loro piccole differenze e imperfezioni, che li distinguono dalle carte prodotte in serie. La matericità, la trama e il piacevole aspetto e la sensazione tattile rendono questa gamma di carte veramente particolare e in grado di aggiungere valore, non necessitano di ulteriori nobilitazioni, in quanto si distinguono di per sé. Con bellezza e prestazioni tecniche in parti uguali, non ci sono limiti in termini di stampa. Carte naturali, tutte certificate FSC, in versioni con finiture speciali, resistenti all’acqua e adatte ad un’ampia gamma di utilizzi, dal vino ai liquori, dalle bevande alla cosmesi e ai prodotti gastronomici gourmet.

Bamboo, Eden Cream, Stracciatella, Canapa Extra White o Wild Straw sono solo alcune delle nuove carte realizzate con fibre alternative che aspettano di diventare le protagoniste di ogni progetti creativo. Questa sinergia tra design, materiale e texture migliora il modo in cui l’idea creativa viene comunicata e apre le porte a nuove e sorprendenti esperienze. Carte premium di alta qualità con un tocco naturale distintivo, che aggiungeranno grande valore a qualsiasi progetto.