L’industria delle etichette è sopravvissuta alle devastazioni del Covid e all’incertezza creata dal conflitto in Ucraina e prosegue nel suo percorso positivo, forte anche dei risultati del 2022 e a un lento riavvicinamento verso nuova normalità.

Ogni anno i dettagli di partecipazione vengono ripensati per adattarsi all’evoluzione costante del settore delle etichette. Il comitato organizzatore ha deciso di ridurre il numero delle categorie eliminando quella digitale. Il motivo è che un’altissima percentuale di lavori include una componente digitale e si è ritenuto che la stampa digitale debba essere considerata quindi un processo “convenzionale” insieme alle etichette prodotte su macchine da stampa ibride.

La giuria tecnica esperta comprendeva Tony White (Presidente), Murat Sipahioğlu e Steve Wood, coadiuvati da Steven de Cleen della Proud Design Agency, che hanno esaminato i progetti da una prospettiva di marketing.

I premi sono stati consegnati il 31 maggio alla cerimonia di premiazione moderata da Vlad Sljapic durante il Forum europeo FINAT che quest’anno si è svolto a Vienna.

Il numero di lavori quest’anno è stato leggermente inferiore rispetto al 2022 (222) con 212 lavori da 47 aziende e 23 paesi in tutto il mondo. L’Austria è il paese con maggiori lavori presentati, ben 44, seguita dalla Turchia con 20 lavori. Il numero più alto di lavori per categoria è stato ancora una volta guidato da Vini (49), Bevande alcoliche (32) con Cosmetici e Set di etichette che si sono aggiudicati il 3° posto (16). Il numero di lavori che utilizzano la tecnologia di stampa digitale come processo principale era limitato a 108.

A2 Bevande alcoliche – Vincitori a pari merito

Segnaliamo la vittoria di Multi-Color Italia S.p.A., Italia per Ron Cristóbal Santa Maria Limited Edition 70 cl

Etichetta storica raffigurante Cristoforo Colombo e la sua nave Santa Maria. L’intensa scritta nera contrasta piacevolmente con il sobrio sfondo dorato. Il busto di Colombo è evidenziato con vernice lucida serigrafica/goffratura e l’etichetta è stampata utilizzando la tecnologia di stampa litografica. Una laminazione in PP soft touch aggiunge un tocco di classe al risultato finale. Dal punto di vista del marketing è evidente che l’etichetta ha una presenza importante sugli scaffali.

L9 World Label Awards 2023

Il concorso L9 World Label Awards verrà riproposto quest’anno con la valutazione che si svolgerà durante Labelexpo Europe che si terrà a Bruxelles dal 10 al 14 settembre. I lavori vincenti degli ultimi tre concorsi nazionali dell’Associazione L9, inclusa FINAT, saranno selezionate per partecipare a questo prestigioso concorso internazionale di etichette.