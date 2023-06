La filiera della carta, della stampa e degli imballaggi vivrà il prossimo 22 giugno una importante giornata istituzionale, con le Assemblee pubbliche prima di Assocarta e poi della Federazione Carta e Grafica. Occasione per condividere i dati ufficiali e consuntivi del settore nel 2022 e illustrare le principali sfide del prossimo biennio. Attesa e significativa la partecipazione, tra gli altri, del Ministro delle Imprese e del Made In Italy Senatore Adolfo Urso e dell’On. Vannia Gava, Vice Ministro MASE.

Il prossimo 22 giugno, a Roma presso Civita in Piazza Venezia 11, si terranno le Assemblee Annuali di Assocarta e della Federazione Carta e Grafica.

Protagonista della giornata sarà il racconto di una filiera protagonista dell’economia circolare e della transizione ecologica e digitale nel sistema manifatturiero italiano e che, con un fatturato aggregato di 31 miliardi di Euro nel 2022, rappresenta l’1,5% del PIL e un’eccellenza del Made In Italy in tutte le sue componenti (dalla produzione di carta a quella di imballaggi, dalla stampa alla produzione di tecnologia per il printing e il converting).

Alle ore 11.00, si partirà con l’Assemblea Annuale di Assocarta. Matteo Caccia, autore e conduttore radiofonico intervisterà il Presidente Lorenzo Poli sulla congiuntura e sulle problematiche strutturali del settore cartario nazionale.

A seguire l’intervento della filologa e scrittrice spagnola Irene Vallejo, autore di “Papyrus” e la tavola rotonda “La buona fibra per la transizione”, moderata da Monica D’Ambrosio Direttore di Ricicla TV, dove interverranno l’On. Vannia Gava Vice Ministro MASE, Gilberto Dialuce Presidente ENEA, Stefano Ciafani Presidente Legambiente e Aurelio Regina Gruppo Tecnico Energia Confindustria.

Nel pomeriggio, alle ore 14,30, l’Assemblea Annuale della Federazione Carta e Grafica inizierà con le interviste di Matteo Caccia al Presidente Michele Bianchi, al Past President Carlo Emanuele Bona e al Vice Presidente Daniele Barbui.

Seguirà “Virtù vizi e pregiudizi della nuova proposta di direttiva imballaggi” una tavola rotonda, moderata da Monica D’Ambrosio, con la partecipazione dell’On. Patrizia Toia Parlamentare Europeo Vice Presidente ITRE e co-relatore PPWR, Antonio D’Amato Presidente EPPA European Paper Packaging Alliance, Edo Ronchi Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile e Ignazio Capuano Presidente Conai. Concluderà i lavori il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.