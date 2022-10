DS Smith ha annunciato una partnership con Krones, fornitore di macchinari e sistemi di imballaggio, per la creazione di ECO Carrier, un’alternativa a base di carta alla termoretrazione per le bottiglie multipack in PET.

Presentato alla fiera Drinktec di Monaco di Baviera dello scorso settembre, ECO Carrier può essere applicato utilizzando il sistema di meccanizzazione Krones per la sua gamma LitePac Top, che applica soluzioni di imballaggio sostenibili alle bottiglie in PET. Il sistema utilizza clip in cartone ondulato per imballare le bottiglie in PET ed è particolarmente adatto per una gamma di bottiglie da 1L a 1,5L, in una funzione multipack di 2×2 o 3×2.

Integrazione perfetta con le linee di produzione e con il marchio del consumatore

La soluzione Variopac Pro® di Krones è stata progettata in modo da potersi integrare perfettamente nella linea di produzione del cliente, riducendo al minimo le interruzioni e massimizzando l’efficienza. Le prime prove sul campo hanno dimostrato che l’applicazione ECO Carrier è pienamente compatibile con Krones Variopac Pro® e tiene il passo con le prestazioni richieste dalla linea.

ECO Carrier è inoltre completamente personalizzabile, consentendo ai marchi di incorporare il proprio marchio sul portabottiglie di cartone e sulla banda di carta.

Vantaggi per la sostenibilità

ECO Carrier offre notevoli vantaggi ambientali oltre alla sostituzione della plastica. Progettato utilizzando gli innovativi Circular Design Metrics di DS Smith, ECO Carrier ha il potenziale di ridurre del 71% la carbon footprint rispetto all’imballaggio termoretraibile in plastica, è riciclabile al 100%, proviene al 100% da fonti rinnovabili ed è sicuro per il pianeta.