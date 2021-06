“Bisogna avere la capacità di innovare, di trovare soluzioni tecnologiche ed innovative che siano in grado di rispondere in modo flessibile alla frammentazione del mercato. La digitalizzazione è una delle prime risposte delle aziende del nostro settore per individuare la giusta nicchia dove posizionarsi”. Inizia così l’intervento di Guido Iannone, President M&A di All4Labels (Global Packaging Group) intervistato nella prima puntata di OMET TV, dedicata alla stampa ibrida flexo+digitale per etichette.

La puntata è stata pubblicata sui canali social OMET (YouTube, Facebook, LinkedIn) il 10 giugno 2021. Nell’intervista sono stati affrontati diversi temi di attualità per il mercato della stampa: digitalizzazione, sostenibilità, internazionalizzazione.

La web series ideata da OMET e condotta da Armando Garosci, direttore del magazine Largo Consumo, si è aperta con la prima puntata dedicata alla stampa ibrida flexo+digitale per etichette, con la gradita presenza di Guido Iannone. L’intervista ha ottenuto ottimi risultati in termini di visualizzazioni e contatti. La puntata è visibile gratuitamente sui canali social OMET e sul sito web dedicato (http://omet-tv.omet.com).

“La digitalizzazione dei processi di stampa rappresenta un trend a cui assistiamo da oltre 20 anni – ha aggiunto Iannone sul tema della digitalizzazione -. In All4Labels abbiamo iniziato ad investire innanzitutto nel mondo elettrografico, per poi affacciarci negli ultimi dieci anni anche all’inkjet, e da ultimo alle soluzioni ibride, che rappresentano a mio avviso un giusto compromesso in grado di coniugare tutti i vantaggi delle tecniche digitali e di quelle convenzionali”.

Nel corso dell’intervista si discute di tecnologia, di processi produttivi, ma anche e soprattutto del ruolo delle persone in questa nuova dimensione industriale portata dalla digitalizzazione.

“Personalmente sono molto a favore di quello che in tanti chiamano “Umanesimo Digitale” – ha concluso Guido Iannone – una filosofia di pensiero che professa il recupero della centralità dell’uomo rispetto alle macchine e alla tecnologia. La digitalizzazione deve essere messa al servizio dell’uomo diventando il mezzo di una rivoluzione tecnologica, non il fine.”

Ogni puntata di OMET TV, pubblicata ogni 2 settimane, è dedicata ad un tema specifico. Un ospite speciale commenterà attualità e trend dei settori nei quali OMET è considerata leader internazionale: macchine per il tissue converting e macchine da stampa per etichette e imballaggi.

