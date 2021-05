A partire dal 10 giugno OMET propone a tutti i follower dei suoi canali social una interessante novità: la prima web series dei settori stampa di etichette e packaging e del tissue converting con ospiti e interviste condotte da Armando Garosci, direttore di Largo Consumo.

OMET è da sempre alla ricerca di nuove tecnologie per il settore della stampa e del packaging e per il mercato del tissue, facendo dell’innovazione uno dei fattori chiave del suo vantaggio competitivo. Anche da un punto di vista comunicativo OMET ha sempre cercato di essere un passo avanti, e oggi una volta di più lo dimostra presentando un ambizioso progetto: OMET TV. Si tratta di una web series che verrà trasmessa a partire dalle prossime settimane attraverso i suoi canali di social network (YouTube, LinkedIn e Facebook) ed il sito web aziendale.

OMET TV è un format composto da 20 puntate di 15-20 minuti ciascuna trasmesse ogni due settimane a partire dal 10 giugno 2021. Le puntate saranno fruibili gratuitamente a tutti e resteranno a disposizione per qualsiasi visione on-demand dopo lo pubblicazione. In studio Armando Garosci, direttore di Largo Consumo, a condurre il programma con la presenza di ospiti per trattare e discutere argomenti attuali e trend che incontrano l’interesse dei player dei settori nei quali OMET è considerato leader internazionale: macchine per il tissue converting e macchine da stampa per etichette e imballaggi.

“Questo momento particolare ci ha stimolato a progettare e sviluppare nuove forme di relazione e di comunicazione con i nostri clienti – commenta Marco Calcagni, Marketing & Sales Director OMET e ideatore del progetto OMET TV, sviluppato in collaborazione con l’Università LIUC – Il nostro obiettivo è di informarli, coinvolgerli, interessarli, aumentare il livello di servizio e – perché no – farli divertire”.