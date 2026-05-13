Guandong sceglie il palcoscenico internazionale di Fespa 2026 (Barcellona, 19-22 maggio) per annunciare il proprio ingresso nel mercato del vinile autoadesivo e presentare in anteprima mondiale Edo Film. Un passo importante che l’azienda interpreta nel segno del proprio posizionamento distintivo: quello dello Specialista delle Specialità.

Con Edo Film, Guandong porta il vinile nel mondo delle specialità: una gamma di 12 referenze premium progettate per applicazioni ad alto valore aggiunto e caratterizzate da elevata qualità, facilità di applicazione e resa ottimale. Il principale elemento distintivo è la straordinaria capacità opacizzante da cui il payoff “opacante”: una coprenza totale che assicura una resa cromatica perfetta su qualsiasi superficie, anche con residui di stampe precedenti. La gamma comprende materiali monomerici e polimerici, finiture gloss e matt, tutte con scarico d’aria® per prevenire la formazione di bolle durante l’applicazione. A Fespa, Edo Film sarà il protagonista di uno spazio espositivo fortemente focalizzato, pensato per valorizzarne le potenzialità applicative e offrire ai visitatori un’esperienza diretta delle sue performance. Lo stand Guandong diventa così un ambiente di sperimentazione, in cui testare con mano la qualità dei materiali e approfondire le diverse possibilità di utilizzo. “Edo Film è il risultato di un’intensa attività di ricerca e sviluppo, attraverso la quale abbiamo messo a punto vinili di fascia alta, capaci di garantire prestazioni elevate, massima affidabilità applicativa e razionalizzazione del magazzino, sostituendo e completando di fatto con un solo prodotto tutte le esigenze dei clienti che stampano su vinile adesivo, sia monomerico che polimerico”, commenta Fabio Elmi, Direttore Ricerca & Sviluppo di Guandong. “Anche in questo segmento ci presentiamo con il nostro approccio distintivo, fondato su consulenza, servizio e disponibilità a magazzino. Elementi che da sempre contraddistinguono la nostra relazione con il mercato”.

Accanto a Edo Film, Guandong presenta il suo ecosistema di soluzioni che comprende prodotti best seller e novità per applicazioni speciali. A partire dalla decorazione su vetro con la vasta gamma One Way Vision che trasforma le superfici trasparenti in elementi espressivi, capaci di coniugare estetica e funzionalità, dando forma a nuove applicazioni tra interior design, retail e architettura.

Spazio anche al Super Wide Format, con materiali in formato 3,2 e 5 metri in pronta consegna. I visitatori di Fespa avranno l’occasione di conoscerne la resa e le possibilità applicative attraverso il nuovo sample kit che ne raccoglie le principali varianti, diventando uno strumento efficace per addetti ai lavori. Una proposta che permette di estendere la filosofia tailor-made di Guandong anche al mercato della stampa extra-large, assicurando materiali innovativi con la rapidità del servizio just-in-time.

Tra i best seller firmati Guandong, il compound magnetico Mairon che dal lancio nel 2025 sta riscuotendo un grande successo. Frutto di un processo produttivo industriale ottimizzato, Mairon combina prestazioni elevate e una grande facilità d’uso a un prezzo estremamente competitivo. Una soluzione versatile pensata per dar vita ad applicazioni in-store, promozionali e decorative che richiedono aggiornamenti frequenti e semplicità di gestione, senza rinunciare a un impatto visivo professionale. Altro prodotto di punta, i fogli sintetici Mr Magnus in formato A3 plus realizzati in monoresina: una soluzione che coniuga prestazioni tecniche e attenzione alla sostenibilità, semplificando i processi di smaltimento e riciclo.

Da sempre Fespa rappresenta per Guandong un momento strategico di confronto con il mercato internazionale e un’occasione per presentare le proprie innovazioni nel contesto europeo in cui opera. “Fin dalla nascita di Guandong abbiamo sempre presenziato a Fespa: è il palcoscenico internazionale che scegliamo per presentare in anteprima le nostre novità”, afferma Fabio Annoni, COO – Chief Operating Officer di Guandong. “Quest’anno Edo Film sarà al centro anche di un racconto visivo: lo staff indosserà un panama brandizzato, un richiamo diretto al fondatore di Guandong Edoardo Elmi, il cui cappello è da sempre riconosciuto nel settore come una vera e propria cifra stilistica. Un elemento che si evolve oggi nel codice visivo del nuovo brand, destinato a ricoprire un ruolo centrale nei piani di sviluppo dell’azienda per il 2026”.

GUANDONG VI ASPETTA A FESPA 2026

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