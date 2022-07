Circa un centinaio i partecipanti che si sono dati appuntamento lo scorso 29 giugno nella prestigiosa aula delle lauree del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno per assistere al convegno tecnico “Obiettivo Qualità”, organizzato da Atif in occasione dell’annuale Assemblea dei Soci. A fare gli onori di casa il Presidente Marco Gambardella. L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto su Matespack – Materiali e tecnologie sostenibili per packaging polimerici e cellulosici, il corso universitario di UNISA che Atif ha patrocinato dal suo esordio nel 2018, con Loredana Incarnato, direttrice del Master, che ha illustrato finalità e risultati di questo percorso che forma figure ad elevata qualificazione per l’industria del packaging, in particolare quello alimentare.

Innovativo l’intervento del Comitato tecnico di Atif, introdotto da Michela Corbetta (Cartastampa), che ha visto alcuni dei suoi componenti alternarsi sul podio come in una staffetta per illustrare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, gli step necessari a garantire la migliore qualità nella stampa di una commessa. E così sul palco si sono passati il testimone Stefano d’Andrea, Fabio Cavazzi, Tito Lopriore, Nicolò della Torre, Alessio Polastro, Gianni Romano, Angela Conti, Paolo Festa, Silvano Tamai, Ferdinando Ranzanici, Corrado Bianchi e Gianluca Lodigiani, colleghi nel comitato tecnico Atif e concorrenti sul mercato, che hanno presentato focus su supporti, inchiostri, anilox, racla, matrici, montaggio, maniche e cilindri, spiegando agli addetti ai lavori presenti cosa verificare nella fase di avviamento e come gestire al meglio le componenti del sistema flessografico per garantire la qualità di stampa.

Ha concluso i lavori Gerardo Budetti (Antonio Sada), referente e anima coordinatrice del comitato tecnico che, intervistato da Michela Corbetta, ha spiegato come è organizzato e come lavora il Comitato tecnico, cuore pulsante dell’Associazione, e quali ragioni lo motivano a dedicare volontariamente parte del suo tempo a quest’attività che, ha evidenziato “contribuisce ad ampliare le mie conoscenze a beneficio anche del lavoro in azienda”.

Al termine dell’evento, che ha visto come partner i Soci Atif Antonio Sada, Bioplast, I&C Gama, Inciflex, Lohmann, Mavigrafica e Simec, è stato distribuito ai partecipanti l’ultimo documento prodotto dal comitato tecnico, un prezioso manuale sui retini e la microretinatura in flessografia (DOC 16).

Nel primo pomeriggio l’assemblea dei soci Atif ha fatto il punto sulle attività svolte dall’Associazione nel 2021 e inizio 2022 con i contributi dei referenti dei principali gruppi di lavoro, oltre a Gerardo Budetti (Comitato tecnico) e Michela Corbetta (Commissione Marketing) anche di Ira Nicoletti (Diaven) per la Commissione Education.