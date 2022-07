Kodak ha presentato la rivoluzionaria macchina da stampa Kodak Prosper 7000 Turbo presso il proprio stabilimento di produzione inkjet di Dayton, in Ohio. Provvista di tecnologia Kodak Stream Inkjet, questa nuova rotativa inkjet è in grado di toccare i 410 mpm o i 5.523 ppm A4, velocità di quasi il 35% superiori rispetto a quelle della concorrente più diretta. La macchina consente ai centri di stampa commerciale, editoriale e di quotidiani di competere più efficacemente con la stampa offset e di trasferire più lavori ad alta tiratura dai procedimenti di stampa convenzionali alle macchine inkjet. Con questa nuova macchina da stampa inkjet bianca e volta a colori, Kodak impone standard inediti per quanto riguarda velocità e produttività.

Super produttività in diverse tipologie di lavori

La Prosper 7000 Turbo colpisce non soltanto per l’incredibile velocità di stampa, ma anche per l’eccellente versatilità in termini di applicazioni e supporti. Utilizzabile con bobine di larghezza massima pari a 648 mm e con una lunghezza di taglio variabile fino a 1.372 mm, la macchina è in grado di stampare su un’ampia gamma di supporti patinati e non patinati, carta per quotidiani, speciale e riciclata.

Grazie a tre modalità di stampa ottimizzate, la Prosper 7000 Turbo soddisfa i requisiti specifici delle più diverse applicazioni. I centri di stampa possono, quindi, ottimizzare il proprio processo di produzione, ottenendo sempre la migliore combinazione di velocità e risoluzione. La modalità “Quality”, paragonabile alla stampa offset con retino 200 lpi (80 L/cm), è perfetta per materiali di direct mailing, cataloghi e riviste. La modalità “Performance” (equivalente alla qualità offset 133 lpi / 52 L/cm) è ideale per manuali, libri di narrativa e altre applicazioni a media copertura d’inchiostro, mentre la modalità “Turbo” (85-100 lpi / < 40 L/cm) è destinata alla stampa di giornali con bassa copertura d’inchiostro.

La macchina di stampa Prosper 7000 Turbo utilizza inchiostri CMYK Kodak ecocompatibili con nanopigmenti e a base d’acqua. Questi inchiostri offrono un’ampia gamma cromatica e, grazie alle loro speciali formulazioni, consentono tempi di asciugatura brevi anche alle velocità più elevate. La Prosper 7000 Turbo è provvista di essiccatori a irraggiamento a infrarosso (NIR) tra una stazione e l’altra. Questa soluzione di asciugatura permette alla macchina di stare al passo con qualsiasi modalità di stampa, garantendo sempre massima qualità a prescindere dalla velocità.

Per garantire una qualità costantemente elevata, anche per le tirature più alte, la nuova macchina di stampa utilizza il sistema Kodak IPS (Intelligent Print System). Questa soluzione brevettata monitora e ottimizza automaticamente cucitura e registro fronte-retro e tra i colori.