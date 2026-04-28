FE Group consolida la crescita nel labeling digitale con HP Indigo

FE Group, azienda specializzata nella stampa di etichette autoadesive e digitali, consolida la collaborazione ventennale con HP attraverso l’installazione della nuova HP Indigo 6K Plus presso la sede di Bolzano, compiendo un nuovo passo nel proprio percorso di innovazione

FE Group opera nella produzione di etichette premium e altamente personalizzate per diversi settori, tra cui vinicolo e luxury, combinando competenze produttive e capacità di gestione di lavorazioni complesse. L’azienda si distingue per un approccio orientato alla qualità, alla flessibilità e alla capacità di rispondere a esigenze altamente specifiche. La collaborazione con HP ha avuto inizio nel 2004 con l’installazione di una HP Indigo 4000 – tra le prime in Italia – e si è sviluppata nel tempo raggiungendo oggi una flotta composta da sei macchine HP Indigo.

La recente installazione della HP Indigo 6K Plus introduce un ulteriore livello di automazione e controllo del processo. Grazie allo SmartControlSystem e agli strumenti avanzati di automazione e diagnostica, la soluzione consente di migliorare l’efficienza operativa, aumentare l’uptime e ridurre gli interventi non pianificati, garantendo al contempo una qualità di stampa costante anche su lavorazioni complesse.

La piattaforma amplia inoltre le possibilità applicative, grazie al supporto di inchiostri speciali e alla stampa su un’ampia gamma di supporti, inclusi materiali ecologici e superfici testurizzate. Questo consente a FE Group di affrontare anche le sfide grafiche più complesse, come sfumature estremamente delicate, testi di dimensioni ridotte e registri di stampa precisi su carte naturali porose e materiali non convenzionali. In questo modo, l’etichetta evolve da semplice elemento informativo a componente centrale del packaging, con un ruolo sempre più rilevante nella costruzione dell’identità del brand. Allo stesso tempo, la flessibilità della stampa digitale permette all’azienda di supportare anche piccoli produttori del territorio, che possono accedere a lavorazioni di alta qualità anche su lotti ridotti, tradizionalmente difficili da sostenere con tecnologie di stampa convenzionali.

In questo contesto, la sostenibilità rappresenta un elemento concreto del modello produttivo di FE Group: l’utilizzo di inchiostri certificati HP e la riduzione degli sprechi di supporto, resa possibile dalla precisione della stampa digitale e dalla drastica riduzione degli scarti in fase di avviamento, contribuiscono a minimizzare l’impatto ambientale. L’efficienza dei processi e la rapidità di produzione permettono inoltre di ottimizzare l’uso delle risorse, riducendo tempi e consumi lungo l’intero ciclo produttivo. In questo quadro, FE Group rafforza il proprio posizionamento come partner di sostenibilità per i brand premium del territorio alpino, affiancandoli nello sviluppo di soluzioni che coniugano qualità, responsabilità ambientale e valorizzazione del prodotto.

Per FE Group, la tecnologia HP non rappresenta solo un’evoluzione produttiva, ma anche un cambiamento di posizionamento: da stampatore a partner dei brand. L’azienda affianca i clienti con un approccio consulenziale, contribuendo allo sviluppo di soluzioni creative e distintive e trasformando l’etichetta da semplice supporto informativo a leva strategica di comunicazione e branding.

“In FE Group crediamo che dietro ogni grande stampa ci debbano essere grandi persone. La tecnologia HP Indigo ci ha fornito la precisione di cui avevamo bisogno, ma è il rapporto umano e la sinergia quotidiana con il team HP – che consideriamo ormai parte della nostra famiglia aziendale – ad aver fatto davvero la differenza. Insieme, trasformiamo ogni etichetta in un’eccellenza che parla di Bolzano al mondo”, ha dichiarato Alice Bighetti, HR & Marketing Manager di FE Group.