Negli articoli precedenti abbiamo analizzato i 4 macro-processi delle aziende del packaging in cartone – dalla Lead Generation all’Execution & Fulfilment – evidenziandone logiche e criticità. Oggi introduciamo l’Integrated Business Planning (IBP), il processo che consente di integrarli, superando la gestione a silos tipica del settore. L’IBP coordina in modo strutturato le diverse funzioni aziendali – commerciale, tecnica, produttiva e finanziaria – integrando informazioni e decisioni in un unico processo. La pianificazione integrata rappresenta l’evoluzione naturale dei processi esistenti: non li sostituisce, ma li connette, rendendo scatolifici e cartotecniche più efficienti e orientati ai risultati.

Il settore sta attraversando una fase di forte trasformazione, caratterizzata da domanda volatile, aumento dei costi delle materie prime e crescente pressione su tempi e servizio, con i clienti che richiedono maggiore personalizzazione e rapidità di risposta. In questo scenario, l’Integrated Business Planning rappresenta uno degli strumenti più efficaci per mantenere flessibilità e supportare decisioni basate sui dati. Per uno scatolificio, significa passare da una gestione reattiva delle commesse a una gestione proattiva di mercato, capacità produttiva e redditività.

Le principali fasi della pianificazione integrata in uno scatolificio

Per applicare concretamente questo modello è utile strutturare il processo in alcune fasi chiave.

1. Analisi dei clienti e della domanda di mercato

La prima fase del processo di pianificazione riguarda lo studio approfondito dei clienti e della domanda di mercato.

In questa attività assume un ruolo centrale l’utilizzo di sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Attraverso questi strumenti è possibile monitorare lo storico degli ordini, le abitudini di acquisto, le variazioni stagionali e le opportunità di sviluppo presso i clienti esistenti.

L’analisi non deve limitarsi alla domanda effettiva già acquisita, ma inculdere anche la domanda potenziale. Questo significa valutare, per ciascun cliente o settore di mercato, quali siano le reali possibilità di crescita, analizzando elementi come l’evoluzione del mercato di riferimento, l’introduzione di nuovi prodotti e le strategie commerciali dei clienti stessi.

In questa fase è inoltre fondamentale mantenere previsioni di vendita costantemente aggiornate, integrando diverse fonti di informazione, come i dati storici degli ordini, informazioni raccolte dalla rete commerciale, piani di sviluppo dei clienti, trend dei settori serviti e dati provenienti dai sistemi di gestione aziendale.

L’obiettivo è costruire una previsione della domanda il più possibile realistica, condivisa tra area commerciale e direzione aziendale.

Un CRM ben strutturato consente di identificare con maggiore precisione le priorità commerciali, distinguendo tra clienti strategici, clienti in crescita e clienti a basso potenziale.

In uno scatolificio, dove spesso esiste un rapporto diretto e continuativo con i clienti industriali, questa analisi rappresenta uno strumento fondamentale per anticipare la domanda e pianificare con efficacia la capacità produttiva.

2. Analisi della capacità produttiva

Una volta stimata la domanda, è necessario verificare se l’azienda dispone delle risorse produttive adeguate a soddisfarla, analizzando impianti, risorse ed efficienza del sistema produttivo.

In uno scatolificio, questa valutazione riguarda elementi come capacità dell’ondulatore e delle linee di trasformazione, tempi di attrezzaggio, saturazione degli impianti, disponibilità di personale e gestione logistica.

In questo contesto, i sistemi MES consentono di monitorare in tempo reale la produzione, raccogliendo dati su tempi, velocità ed efficienza. Queste informazioni permettono di comprendere la capacità produttiva reale e individuare i principali colli di bottiglia.

Un ulteriore aspetto riguarda lo sviluppo di scenari di miglioramento attraverso metodologie come Lean Manufacturing e Total Productive Maintenance (TPM), che permettono di ridurre gli sprechi e aumentare l’affidabilità degli impianti.

Questo approccio integrato consente di valutare se la domanda può essere soddisfatta con le risorse esistenti o se siano necessari interventi, come ottimizzazioni, turni aggiuntivi o nuovi investimenti.

L’introduzione di sistemi APS rappresenta un passo ulteriore, permettendo di simulare scenari operativi e pianificare in modo più efficace capacità, carichi e tempi di consegna.

3. Analisi del portafoglio prodotti

Un passaggio fondamentale della pianificazione riguarda l’analisi del portafoglio prodotti. Nelle aziende cartotecniche e negli scatolifici è comune gestire centinaia, se non migliaia, di referenze, che non contribuiscono tutte allo stesso modo alla redditività e all’utilizzo efficiente degli impianti.

Questa analisi consente di identificare quali soluzioni generano maggior valore e quali presentano margini ridotti o elevata complessità produttiva, valutando aspetti come:

marginalità dei prodotti

complessità produttiva

volumi per cliente o mercato

incidenza dei costi di produzione e delle materie prime

In questo modo è possibile distinguere i prodotti più redditizi da quelli che occupano capacità senza creare valore o che non sono pienamente compatibili con gli impianti disponibili.

Il coinvolgimento dell’ufficio tecnico è centrale nello sviluppo e nell’ottimizzazione delle soluzioni di packaging. La collaborazione tra area tecnica, commerciale e produzione consente di sviluppare soluzioni innovative, in linea con le esigenze dei clienti e allo stesso tempo efficienti dal punto di vista industriale.

4. Integrazione dei piani e analisi degli scostamenti

La fase di integrazione dei piani rappresenta il cuore del processo di pianificazione integrata. In questo momento vengono messi a confronto e armonizzati tutti gli elementi analizzati nelle fasi precedenti.

In particolare, vengono integrati:

il piano della domanda derivante dall’analisi dei clienti e del mercato

Il livello di servizio al cliente, assicurato dal back office aziendale tramite una pianificazione efficace

il piano produttivo basato sulla capacità degli impianti

il piano economico-finanziario elaborato dal controllo di gestione

Lo scopo è verificare se le decisioni operative previste consentono effettivamente di raggiungere gli obiettivi definiti dal piano strategico aziendale.

Attraverso questa analisi emergono spesso scostamenti tra le previsioni e gli obiettivi aziendali, che devono essere analizzati e gestiti in modo strutturato. Ad esempio, la domanda prevista potrebbe superare la capacità produttiva disponibile, oppure il mix di prodotti richiesto dal mercato potrebbe non garantire la redditività desiderata.

L’integrazione dei piani permette di individuare le soluzioni più efficaci prima che le decisioni vengano sottoposte alla direzione aziendale.

In questo contesto diventa fondamentale disporre di informazioni strutturate sotto forma di indicatori e obiettivi, rese disponibili da sistemi di Business Intelligence aziendale. Tali strumenti permettono di avere una visione coerente delle performance e di supportare il processo decisionale con dati affidabili, condivisi e aggiornati.

5. Riunione decisionale della direzione

L’ultima fase del processo è la riunione decisionale della direzione aziendale, durante la quale il management esamina i risultati delle analisi svolte e prende le decisioni definitive.

A questo incontro partecipano generalmente direzione generale, direzione commerciale, responsabili operations e supply chain, controllo di gestione e le principali funzioni coinvolte. Durante la riunione vengono analizzati indicatori chiave sia operativi sia finanziari.

La direzione ha il compito di valutare queste informazioni e definire le decisioni strategiche che orienteranno l’attività nei mesi successivi. Accanto a queste, assumono un ruolo sempre più rilevante anche decisioni tattiche, necessarie per reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato, come ad esempio l’aumento dei costi energetici e delle materie prime.

Tra le azioni possibili rientrano la revisione dei piani di vendita, la ridefinizione delle priorità produttive, l’avvio di iniziative di miglioramento dell’efficienza e lo sviluppo di nuove soluzioni di packaging.

Questa fase è fondamentale perché garantisce la coerenza tra decisioni operative, strategia aziendale e obiettivi economici. Al termine viene definito il piano integrato definitivo, che diventa il riferimento per le attività operative.

In questo modo, la pianificazione si trasforma in uno strumento concreto di governo dell’impresa.

Tra gli esempi più recenti: l’adattamento dei contratti ai costi delle materie prime, l’aumento della capacità di magazzino per migliorare il servizio e la standardizzazione di altezze e composizioni sull’ondulatore per liberare capacità produttiva e incrementare l’efficienza.

Il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale

Nei prossimi anni, intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati avranno un impatto sempre maggiore sulla pianificazione aziendale. Realtà come scatolifici e cartotecniche generano quotidianamente grandi quantità di informazioni — dagli ordini ai tempi di produzione, fino alle performance delle macchine — che, se correttamente valorizzate, diventano un asset strategico.

L’AI consente di trasformare questi dati in insight utili per migliorare le previsioni della domanda, individuare trend, simulare scenari produttivi e identificare inefficienze operative. Grazie a strumenti evoluti di analisi, i manager possono accedere a informazioni in tempo reale, rendendo il processo decisionale più rapido ed efficace.

Ad esempio, è possibile rilevare immediatamente anomalie negli ordini o cali di produttività, permettendo interventi tempestivi e mirati. In prospettiva, l’integrazione tra pianificazione aziendale e intelligenza artificiale diventerà sempre più diffusa anche nel settore degli scatolifici.

Conclusione

ll settore del packaging in carta e cartone sta attraversando una fase di forte trasformazione, con mercati più dinamici e crescenti pressioni su costi, servizio, flessibilità e sostenibilità. In questo scenario, una pianificazione strutturata e proattiva diventa un fattore chiave di competitività.

La pianificazione integrata del business permette di affrontare questa complessità collegando in modo coerente mercato, clienti, capacità produttiva, sviluppo prodotto e risultati economici. Le decisioni non sono più isolate, ma inserite in una visione complessiva dell’impresa.

Per gli scatolifici, ciò si traduce in una gestione più efficace dell’equilibrio tra domanda e capacità produttiva, in un migliore utilizzo degli impianti e in una maggiore focalizzazione su prodotti e opportunità a più alto valore.

Un ruolo sempre più centrale è svolto dalle tecnologie digitali e dai sistemi di analisi dei dati, che consentono decisioni più rapide e basate su informazioni aggiornate. L’integrazione con l’intelligenza artificiale renderà le previsioni sempre più accurate.

In prospettiva, le aziende che sapranno integrare pianificazione, dati e miglioramento continuo saranno le più competitive. La pianificazione integrata diventa così una leva strategica per uno sviluppo sostenibile e duraturo, in cui la capacità di trasformare i dati in decisioni sarà determinante.