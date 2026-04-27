Mauro Bonfiglio è entrato a far parte di Arkema in qualità di Direttore Commerciale EMEA – Flexible Packaging, all’interno della divisione Advanced Packaging & Converting. Nel suo nuovo incarico, Bonfiglio sarà responsabile di sostenere e accelerare la crescita del business degli adesivi di specialità per l’imballaggio flessibile a livello di Gruppo.

“Sono lieto di entrare a far parte del Gruppo Arkema in una fase di forte crescita del brand in Italia nel settore delle soluzioni adesive”, ha dichiarato Bonfiglio.

“A seguito dell’acquisizione da parte di Arkema della divisione Flexible Packaging di Dow, lavoreremo per consolidare i risultati già raggiunti e sviluppare nuove opportunità di collaborazione con clienti e partner, valorizzando un portafoglio estremamente ampio che offre una proposta di valore unica. Questo ci consente di coprire la maggior parte delle applicazioni di mercato, con adesivi e coating progettati per rispondere in modo mirato alle esigenze normative e alle evoluzioni del mercato”.

La nomina di Bonfiglio rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo del comparto degli adesivi in Italia.

“Grazie a una rete locale di venditori e tecnici specializzati, puntiamo a offrire un approccio olistico basato sulla vicinanza al cliente e su una cooperazione di lungo periodo con i nostri clienti», ha commentato Nicola Tei, Amministratore Delegato della filiale italiana di Arkema. “Il nostro obiettivo è fornire soluzioni innovative, in grado di anticipare le crescenti richieste legislative e mantenere al tempo stesso un’elevata scalabilità economica per i clienti”.

Mauro Bonfiglio ha alle spalle oltre 20 anni di esperienza nel marketing e nella vendita di soluzioni adesive nel settore Converting&Packaging in aziende come Henkel, AkzoNobel e Rohm and Haas.

IL GRUPPO ARKEMA IN ITALIA

Arkema, certificata Top Employer 2026, opera in Italia tramite Arkema Srl, con 4 stabilimenti situati a Gissi (CH), Boretto (RE), Spinetta Marengo (AL) e Anagni (FR), e Arkema Adesivi Srl, società specializzata in adesivi per laminazione ad alte prestazioni per imballaggi flessibili con i siti di Parona (PV) e Mozzate (CO) – precedentemente parte di Dow.

La filiale italiana comprende anche 2 società controllate:

• Agiplast Italia Srl, nel cremonese, è uno degli attori chiave nel riciclo dei polimeri, a supporto dell’impegno di Arkema per la circolarità.

• Ideal Work Srl, in provincia di Treviso, è leader riconosciuto nelle soluzioni per superfici decorative per applicazioni architettoniche e di design.