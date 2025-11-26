Da sempre 4Graph investe in ricerca, formazione e tecnologia per offrire soluzioni innovative che anticipino le esigenze del mercato editoriale e della comunicazione visiva. In linea con questo percorso, l’azienda ha implementato ulteriormente il proprio parco macchine con la recente installazione della linea Horizon CABS 4000 di Forgraf. Il nuovo sistema potenzia la capacità produttiva del reparto Book Binding (Rilegatura Industriale), raggiungendo una produttività fino a 2.000-3.000 libri/ora e migliorando ulteriormente tempi e qualità di lavorazione.

Secondo Biagio Di Mambro, CEO di 4Graph, l’arrivo di Horizon CABS rappresenta un vero salto tecnologico per modularità, precisione e flessibilità, consentendo all’azienda di gestire con accuratezza anche i progetti più complessi. “L’investimento in tecnologie all’avanguardia non è fine a sé stesso, ma parte di una strategia che mira a offrire soluzioni flessibili e di alta qualità, integrando sistemi di controllo digitale e software predittivi per ottimizzare ogni fase del processo produttivo”, sottolinea.

L’installazione della linea Horizon CABS si inserisce nel piano di sviluppo pluriennale avviato da 4Graph nel 2023, che prevede investimenti continui in tecnologie, ottimizzazione dei processi e riduzione dell’impatto ambientale. Un percorso che punta a rendere 4Graph la prima tipografia 100% ecosostenibile d’Italia, in linea con i principi della Transizione 5.0 e con l’impegno costante nel coniugare innovazione e responsabilità ambientale. Solo pochi mesi fa, 4Graph aveva annunciato l’installazione di Heidelberg Speedmaster XL 106 a 8 colori, un investimento che ha potenziato la produzione offset e ha rafforzato la capacità dell’azienda di rispondere con rapidità, efficienza e versatilità alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

L’implementazione di Horizon CABS consolida ulteriormente la decennale collaborazione tra 4Graph e Forgraf. “Per noi non è solo un fornitore, ma un vero partner strategico”, commenta Di Mambro. “In questi anni abbiamo scelto le soluzioni Horizon per la loro modularità, affidabilità e capacità di evolvere insieme”. La nuova CABS 4000 si affianca, infatti, agli altri impianti Horizon di ultima generazione presenti in azienda, tra cui un cucipiega SPF200, SmartBinding BQ500+HT300 e Horizon BQ270, impiegata per singole commesse. Il reparto comprende, inoltre, due unità CRA-366 per il finishing di stampati commerciali e StitchLiner MK4, capace di produrre milioni di opuscoli a punto metallico. Soluzioni che insieme danno vita a ben tre linee produttive che operano in un flusso coordinato, capace di rispondere rapidamente alle richieste degli editori. Di recentissima integrazione anche il software di controllo remoto IceLink, che consente la supervisione in tempo reale del worklfow in ottica di manutenzione predittiva. Grazie a queste soluzioni, 4Graph gestisce internamente l’intero processo produttivo – dalla ricezione dei file alla consegna finale – garantendo tempi certi, qualità elevata e massima flessibilità.

“Non produciamo solo libri e stampati, ma esperienze che durano nel tempo”, commenta Andrea Ponticelli, General Manager di 4Graph. “Tutte le nuove tecnologie recentemente installate testimoniano il nostro costante impegno in ottica di innovazione e qualità, confermando 4Graph come partner affidabile e responsabile per editori e professionisti della comunicazione visiva”.