Heidelberg ha annunciato l’intenzione di integrare le attività di gestione del ciclo di vita dei prodotti e la rete globale delle società di vendita e assistenza del Gruppo manroland Sheetfed. Con questa operazione, Heidelberg consolida la sua posizione di leader globale nel settore della stampa e degli imballaggi. La fusione di due aziende che da decenni hanno plasmato la storia della produzione di macchine da stampa unisce presenza geografica, elevata qualità del servizio e una costante attenzione al cliente. Nella fase iniziale, l’obiettivo principale sarà quello di continuare a gestire i sistemi manroland, mantenendo l’offerta globale di assistenza e ricambi.

Grazie a queste attività congiunte, in futuro sarà disponibile un portafoglio completo di servizi e soluzioni, con una presenza globale e specialisti per un supporto clienti completo. L’azienda amplia ulteriormente la propria offerta come fornitore di servizi a 360° e pone le basi per una crescita sostenibile e un aumento dei ricavi ricorrenti. “Con questa transazione, garantiamo che l’attività di manroland acquisita possa continuare a operare in modo affidabile. L’integrazione dell’attività di assistenza e ricambi di manroland sheetfed e delle sue filiali di vendita con Heidelberg rafforza il nostro ruolo globale di integratore di sistemi e ci consente di garantire senza soluzione di continuità la fornitura agli utenti di manroland in tutto i l mondo. Insieme alla nostra solida rete di assistenza e logistica, offriamo ai nostri clienti una gamma globale di servizi e ricambi”, afferma Jürgen Otto, CEO di Heidelberg.

“L’accordo con Heidelberg garantisce la continuità nella fornitura di servizi e ricambi, integrando al contempo l’attività in un’organizzazione globale che possiede le dimensioni e le infrastrutture necessarie per supportare gli utenti di manroland a lungo termine”, dichiara Anthony Langley, Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di Langley Holdings plc.

Nell’ambito di questa operazione, Heidelberg acquisisce il ramo d’azienda di assistenza e ricambi di manroland sheetfed, che comprende circa 35 sedi nazionali con circa 600 dipendenti. Inoltre, Heidelberg acquisisce la tecnologia e la proprietà intellettuale (PI) relative all’assistenza e ai ricambi, e alcuni asset selezionati.

Questa integrazione rafforza significativamente le strutture internazionali di Heidelberg, amplia la rete di vendita e assistenza e garantisce la continuità operativa per oltre 3.000 utenti manroland in tutto il mondo. Allo stesso tempo, si amplia l’accesso diretto ai clienti e si pongono solide basi per un’ulteriore crescita aziendale. Nell’ambito dell’operazione, Heidelberg acquisisce anche la proprietà intellettuale del sistema Roland 900/Cartonmaster per la stampa offset a foglio di grande formato. L’azienda sta attualmente valutando diverse opzioni per la produzione e l’ulteriore sviluppo di questo sistema.

Il portfolio, i servizi e i materiali di consumo di Heidelberg offrono opportunità per un’espansione aziendale sistematica

Unendo le basi clienti, Heidelberg accede direttamente alle tipografie dotate di macchine da stampa a foglio manroland e le assiste affinché continuino ad usare i loro sistemi. A tal fine, Heidelberg assume immediatamente la gestione dell’assistenza e della fornitura di ricambi a livello mondiale e sta integrando questi clienti nella propria rete di assistenza globale. I contatti locali abituali dei clienti manroland rimarranno generalmente invariati.

Grazie all’integrazione nell’infrastruttura Heidelberg, gli utenti manroland avranno anche l’accesso a tecnologie all’avanguardia, processi di assistenza standardizzati e un livello di supporto costante in oltre 170 paesi in tutto il mondo. Per i clienti che stanno valutando un cambio di tecnologia, Heidelberg offre anche la possibilità di passare ai più recenti sistemi Speedmaster. Su richiesta, è disponibile un progetto chiaro per un aggiornamento tecnologico, che consente sia miglioramenti tecnici che aumenti di efficienza. Questo è completato da una gamma notevolmente ampliata di servizi per l’intero ciclo di vita, inclusi i materiali di consumo, specificamente pensati per la base installata. Grazie all’integrazione con il software di gestione del flusso di lavoro Prinect di Heidelberg, le soluzioni di post-stampa e i servizi basati sui dati, si crea un’offerta integrata end-to-end che incrementa la produttività dei clienti e, al contempo, genera per Heidelberg un potenziale di ricavi aggiuntivo e sostenibile.