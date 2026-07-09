L’azienda brianzola Blade Design amplia il proprio reparto produttivo con una HP Latex 630W, commercializzata e installata da Heidelberg Italia. Un investimento che consentirà di ampliare l’offerta nel mercato della visual communication e di rispondere con maggiore flessibilità alle richieste di un settore in continua evoluzione.

Fondata nel 2011 da Giacomo Scottini, Blade Design nasce dalla passione per il motorsport e si specializza inizialmente nella realizzazione di grafiche e wrapping per il mondo delle minimoto. Negli anni l’azienda ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, affiancando alle applicazioni per moto e biciclette la produzione di vetrofanie, insegne, banner, allestimenti e interventi di riqualificazione degli spazi.

Un investimento per nuovi mercati

Per sostenere questa crescita, Blade Design ha scelto di investire nella HP Latex 630W, affiancata a una laminatrice in linea Plastitech.

“Abbiamo scelto Heidelberg perché nel tempo si è dimostrata un partner affidabile e competente, capace di accompagnarci nella crescita con soluzioni tecnologiche adeguate alle nostre esigenze”, spiega Giacomo Scottini.

La nuova tecnologia consente di stampare con elevata qualità su un’ampia varietà di supporti grazie agli inchiostri Latex, garantendo maggiore versatilità e rapidità produttiva. A supporto del flusso di lavoro contribuisce anche il software HP Click, che permette di gestire in modo semplice ed efficiente file di diverso formato e tipologia.

“L’investimento rappresenta un percorso di crescita condiviso con il cliente” , commenta Marco Carbutti, Venditore Consumabili, Prinect, CTP e Digital di Heidelberg Italia. “Blade Design è un’azienda dinamica che continua a evolversi e la HP Latex 630W offre il giusto equilibrio tra qualità, versatilità e semplicità operativa, consentendo di cogliere nuove opportunità di business.”

Crescita già in atto

L’introduzione della nuova macchina ha già prodotto i primi risultati, con l’acquisizione di nuove commesse e la possibilità di affrontare lavorazioni prima non realizzabili. L’obiettivo dell’azienda è proseguire nel percorso di sviluppo e, nel medio periodo, valutare l’inserimento di una seconda macchina per sostenere l’aumento dei volumi produttivi.

Accanto agli investimenti tecnologici continua a crescere anche il canale e-commerce. “Lo shop online è uno strumento importante per la vendita diretta”, conclude Scottini, “ma la consulenza di uno specialista resta un valore fondamentale. La tecnologia ottimizza tempi e costi, mentre il rapporto umano continua a fare la differenza.”