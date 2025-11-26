In un mercato in cui l’efficienza produttiva e l’adattabilità tecnologica sono diventate variabili critiche, scegliere il giusto fornitore non significa più acquistare una stampante, ma investire in un sistema di soluzioni integrate, affidabili e scalabili, con un equilibrio concreto tra prestazioni, valore economico e supporto tecnico di altissima qualità. In questo scenario, Liyu si conferma partner di riferimento per gli operatori della stampa industriale, grazie a un portafoglio completo che risponde a tutte le esigenze applicative, tecniche e dimensionali del grande formato.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore e una presenza strutturata in Europa attraverso Platinum Technologies, Liyu non si limita a fornire sistemi di stampa e taglio: offre una visione industriale a lungo termine, costruita su tecnologia, Ricerca & Sviluppo e supporto tecnico capillare. Un modello pensato per generare valore concreto, dalla prima installazione fino all’ottimizzazione dei flussi produttivi più complessi.

Dalla start-up industriale alla produzione intensiva: una gamma, due linee strategiche

Il punto di forza dell’offerta Liyu risiede nella capacità di adattarsi a ogni contesto operativo e include 14 modelli complessivi, suddivisi in sei categorie tecnologiche: Flatbed UV, Hybrid UV, Roll to Roll UV, Roll to Roll Ecosolvente, Diretta su Tessuto e Taglio Flatbed.

L’intera gamma si articola su due linee principali, concepite per coprire ogni scenario produttivo.

Platinum Series

Pensata per la stampa industriale ad alta intensità, questa linea rappresenta il massimo della tecnologia Liyu. I sistemi Platinum si distinguono per architetture meccaniche rinforzate, configurabilità estrema e integrazione con soluzioni di automazione avanzata, risultando ideali per ambienti produttivi che richiedono volumi elevati, continuità operativa e qualità costante. Ogni macchina è progettata per funzionare in scenari multi-turno, con dotazioni tecniche che ottimizzano i consumi e riducono i tempi di fermo.

XLINE Series

Una gamma trasversale, dedicata a realtà in evoluzione o in fase di espansione, che necessitano di soluzioni professionali accessibili, senza compromettere su qualità e affidabilità. I sistemi XLINE includono plotter ibridi UV, roll to roll ecosolventi e Flatbed UV LED, nonché soluzioni di taglio flatbed, garantendo sempre facilità d’uso, robustezza e costi di esercizio ottimizzati.

I modelli di punta: quando la tecnologia incontra la produttività

Signature Series

La nuova linea ibrida UV LED, disponibile nei formati 2,1 e 3,3 m, si distingue per la sua velocità da 350 m2/h, la stampa continua su sei zone indipendenti e la possibilità di configurare il carrello con 40 teste di stampa speculari. È pensata per chi lavora su supporti rigidi e flessibili, e cerca una piattaforma di stampa industriale, pronta ad affrontare picchi di produzione senza compromessi su qualità e durata.

KC PRO XL +

È il cuore della proposta flatbed industriale. Può essere equipaggiata con 40 teste Ricoh Gen6, offrendo una combinazione unica di velocità, risoluzione fotografica e affidabilità su materiali rigidi. La struttura massiva, l’integrazione con sistemi automatici di carico/scarico e la possibilità di lavorare in 24/7 la rendono una soluzione ideale per ambienti produttivi ad alto carico.

Taglio professionale: la chiusura perfetta del ciclo produttivo

A completamento della filiera, Liyu propone sistemi di taglio ad alte prestazioni come Q-CUT e Xline Cutter, studiati per garantire massima precisione anche su materiali complessi. Grazie a superfici modulari, piani aspiranti a zone indipendenti e interfacce semplificate, questi sistemi rappresentano la naturale estensione delle soluzioni di stampa Liyu, permettendo la realizzazione di flussi di lavoro continui, efficienti e automatizzati.

Liyu Italia: dove l’innovazione diventa esperienza diretta

Al di là della tecnologia, ciò che distingue realmente Liyu sul mercato è l’approccio consulenziale e il supporto operativo che offre ai propri clienti. Il Centro di Ricerca & Sviluppo di Peschiera Borromeo (MI) è uno spazio permanente dove è possibile toccare con mano le soluzioni, testare applicazioni reali, ricevere formazione tecnica e sviluppare soluzioni custom.

Ogni progetto è seguito da un team multidisciplinare composto da tecnici specializzati e consulenti pre e post-vendita, con l’obiettivo di massimizzare il ritorno sull’investimento del cliente attraverso analisi, configurazioni su misura e assistenza continua.

Con una rete di installazioni che supera le 300 unità in Italia e migliaia in tutta Europa, Liyu si conferma oggi non solo come fornitore di tecnologia, ma come partner strategico per l’evoluzione del business nel settore della stampa industriale. Una scelta consapevole, per chi guarda lontano.

Fondata nel 1993, Liyu è oggi uno dei leader mondiali nella produzione di stampanti industriali di grande formato.

Riconosciuta per la sua capacità di innovazione, l’azienda è titolare di numerosi brevetti internazionali e ha contribuito alla definizione di standard di settore come GB/T 25676.1-2010 e GB/T 25676.2-2012, successivamente adottati e implementati a livello globale.

Attraverso la divisione Platinum Technologies di Düsseldorf, Liyu coordina la propria rete di distributori internazionali, consolidando la crescita e rafforzando la presenza sul mercato europeo e globale.