Koenig & Bauer consolida il proprio impegno nel mercato in forte crescita del cartone ondulato, avviando un importante riallineamento strategico volto a incrementare competitività e presenza internazionale. La decisione nasce da un’analisi approfondita, durata tre anni, dedicata ai punti di forza e alle possibili sinergie all’interno del portfolio high board sviluppato con la consociata italiana Koenig & Bauer Celmacch di Desenzano del Garda.

Se la Chroma X Pro rappresenta la punta di diamante in termini di innovazione e automazione – apprezzata dal mercato per le sue soluzioni d’avanguardia – la Chroma High Tech continua a distinguersi per maturità tecnica e affidabilità. Entrambe saranno ora integrate in una strategia più ampia che valorizzerà queste caratteristiche complementari.

Nasce a Desenzano il centro di eccellenza per l’intero portfolio high board

Per capitalizzare appieno tali competenze, Koenig & Bauer darà vita a una piattaforma comune per tutte le linee Chroma – Chroma Smart, Chroma High Tech e Chroma X Pro – che verrà sviluppata e continuamente aggiornata presso lo stabilimento Koenig & Bauer Celmacch di Desenzano del Garda.

L’obiettivo è favorire un utilizzo efficiente delle sinergie interne e garantire che le future innovazioni tecnologiche possano essere integrate rapidamente in tutte le serie di prodotto.

Koenig & Bauer Celmacch continuerà dunque a presidiare l’intero spettro delle prestazioni nel segmento high board: dalla Chroma Smart, dedicata alla produttività media, alla Chroma High Tech per le performance medio-alte, fino alla Chroma X Pro, progettata per garantire massime prestazioni e livelli elevati di automazione.

La struttura italiana si distingue per agilità, rapidità decisionale e grande flessibilità, potendo allo stesso tempo contare sulla forza, sulle competenze e sull’esperienza dell’intero Gruppo Koenig & Bauer. Una combinazione che assicura ai clienti il meglio dei due mondi: oltre 40 anni di esperienza Celmacch nel cartone ondulato e le solide competenze globali della casa madre tedesca.

Würzburg resta il riferimento per la base installata Chroma X Pro

Per la clientela attuale della Chroma X Pro, il riallineamento garantisce continuità e massima affidabilità. La responsabilità tecnica e gestionale della serie Chroma X Pro, così come della base installata, rimarrà infatti presso la sede di Würzburg, dove risiedono competenze consolidate e rapporti storici con gli utilizzatori. I clienti continueranno inoltre a beneficiare degli sviluppi futuri e delle nuove funzionalità che arricchiranno la piattaforma Chroma X Pro.

Grazie a questa strategia, Koenig & Bauer guarda al futuro con fiducia, consapevole che la combinazione delle competenze e della forza innovativa dei due siti – Würzburg e Desenzano – sarà decisiva per rafforzare l’intero portafoglio high board e offrire ai clienti un vantaggio competitivo sempre più significativo.