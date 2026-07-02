La quattro giorni di CHINAPLAS 2026 si è conclusa il 24 aprile presso il National Exhibition and Convention Center (NECC) di Hongqiao, Shanghai, Cina. Questo importante appuntamento annuale per le industrie globali della plastica e della gomma ha stabilito nuovi record, con una superficie espositiva di 400.000 mq, 5.104 espositori qualificati provenienti dalla Cina e dall’estero e 350.189 visitatori professionali. L’evento ha dimostrato pienamente la forte resilienza e la capacità innovativa della filiera della plastica e della gomma, presentando l’innovazione globale su un palcoscenico di livello mondiale.

Gli espositori erano 5.104, provenienti da 45 Paesi e regioni, con un incremento del 10,57% rispetto all’edizione di Shenzhen 2025; i visitatori sono arrivati da 188 paesi e regioni, registrando una crescita del 24,53% rispetto alla stessa edizione. I visitatori internazionali erano il 24,68% del totale, con un aumento del 26,11% rispetto al 2025. Oltre 3.800 macchinari sono stati presentati in dimostrazioni dal vivo, più di 1.900 fornitori di materie prime hanno partecipato alla manifestazione e oltre 350 espositori hanno presentato tecnologie in anteprima mondiale o asiatica.

“Percorrendo i 16 padiglioni espositivi, ho constatato che CHINAPLAS ha raggiunto standard di livello mondiale. Ho visto la passione dei visitatori, la varietà delle esposizioni, gli intensi scambi tra espositori e visitatori, il crescente ruolo dei fornitori tecnologici cinesi sulla scena internazionale e il riconoscimento sempre maggiore della Cina come uno dei principali motori futuri per le industrie della plastica e della gomma” , ha dichiarato Ada Leung, General Manager di Adsale Exhibition Services Ltd., organizzatrice della manifestazione.

Accelerare il progresso tecnologico per uno sviluppo industriale di alta qualità

Con il tema “Trasformazione · Collaborazione · Sostenibilità”, la fiera si è concentrata su quattro aree chiave: economia circolare, digitalizzazione, materiali innovativi e tecnologie cinesi di fascia alta. Tra le tecnologie esposte figuravano macchinari industriali all’avanguardia, tra cui macchine a iniezione di alta gamma, linee per film in bolla altamente versatili, sistemi di estrusione intelligenti ed efficienti, nonché apparecchiature per stampaggio a soffiaggio e termoformatura. Queste soluzioni possono essere applicate in numerosi settori, tra cui automotive, elettronica ed elettrotecnica, imbalaggi, medicale e molti altri.

In risposta alla crescente domanda di trasformazione basata sull’intelligenza artificiale nell’industria della plastica e della gomma, sono state presentate numerose soluzioni innovative, come macchine a iniezione dotate di un “cervello intelligente” cognitivo, sistemi integrati che combinano formatura intelligente e robot umanoidi, e apparecchiature avanzate per la selezione intelligente dei materiali destinati al riciclo. Gli espositori hanno inoltre lanciato nuovi materiali plastici e gommosi e tecnologie di trasformazione avanzate, tra cui poliammidi a lunga catena di carbonio, compositi rinforzati con fibra di carbonio ad alte prestazioni, schiume poliuretaniche (PU) per incapsulamento e materiali PEEK.

Eventi collaterali come il forum sul “Potenziale delle materie plastiche, “Seminario sugli additivi dedicato alla sostenibilità e alla valorizzazione delle materie plastiche, “Incontri tecnologici”, “Plastiche per il settore medicale”, “Innovazione sempre più rapida”, “Focus sulle applicazioni” hanno affrontato temi centrali per il settore.

Maggiore valore espositivo per rafforzare le sinergie della filiera

CHINAPLAS 2026 non solo ha rafforzato significativamente la fiducia degli operatori delle industrie della plastica e della gomma, ma ha anche evidenziato il valore della crescente diversificazione della manifestazione, evolutasi da tradizionale piattaforma di incontro tra domanda e offerta a hub di innovazione collaborativa e integrata per l’intero settore. I 16 padiglioni hanno registrato un intenso flusso di visitatori per tutta la durata dell’evento, con espositori impegnati ad accogliere professionisti provenienti da ogni parte del mondo e risultati commerciali particolarmente positivi.

Phoebe Tsang, Head of Communications, Performance Materials Asia Pacific di BASF Southeast Asia Pte Ltd., ha dichiarato: “fin dalla partecipazione alla prima edizione di CHINAPLAS nel 1983, BASF ha sostenuto con convinzione questo importante appuntamento del settore. Nel corso degli anni la manifestazione si è trasformata in una piattaforma leader per l’innovazione e lo scambio di conoscenze nell’industria globale della plastica. Per noi è fondamentale promuovere innovazione, collaborazione e crescita sostenibile lungo l’intera catena del valore”.

CHINAPLAS si svolge alternativamente a Shenzhen negli anni dispari e a Shanghai negli anni pari. La prossima edizione si terrà presso lo Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao’an), in Cina, dal 13 al 16 aprile 2027.