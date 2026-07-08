Si è svolta venerdì sera 4 luglio presso lo stabilimento di Box Marche a Corinando la presentazione della 22ª edizione del Living Company Report, appuntamento annuale in cui l’azienda specializzata in packaging racconta il proprio percorso attraverso i risultati economici, gli obiettivi raggiunti e, soprattutto, il valore generato dalle persone che ne fanno parte.

Ad aprire l’evento è stato il Presidente Tonino Dominici, che ha affidato ai collaboratori dell’azienda tre parole chiave – Ascoltare, Capire, Migliorare – divenute il filo conduttore dell’intera serata. “Ascoltare è prendersi cura delle persone. Capire è dare valore al tempo che passiamo insieme. Migliorare è puntare alla qualità del nostro lavoro, imparando anche dagli errori”, ha sottolineato Dominici, evidenziando come questi principi rappresentino il fondamento della cultura aziendale di Box Marche.

Giunto alla sua ventiduesima edizione per l’azienda corinaldese, il Living Company Report conferma la propria natura di documento integrato, capace di affiancare ai dati economici una riflessione sul valore sociale, ambientale e umano dell’impresa. I risultati presentati e relativi all’anno 2025 delineano un’impresa solida e in crescita, offrendo a stakeholder, clienti, fornitori e partner una rappresentazione trasparente del percorso intrapreso.

La presentazione del Bilancio di Esercizio e del Living Company Report è stata affidata a Cesare Tomassetti, Dottore Commercialista, Revisore Legale e ESG Reporting Expert di Box Marche da oltre vent’anni, ed Elisa Bacchiocchi, Responsabile Qualità, Ambiente e Sostenibilità di Box Marche. Il documento è stato predisposto anche quest’anno secondo lo standard VSME ESRS, affiancato allo Standard GRI, a conferma dell’impegno dell’azienda verso strumenti di rendicontazione sempre più evoluti e orientati alle piccole e medie imprese.

Nel corso della serata è stato inoltre consegnato il “Premio Ambasciatore Box Marche” a Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato della Fondazione AIRC, quale riconoscimento per l’impegno nella diffusione della cultura della ricerca scientifica e della prevenzione.

Particolarmente apprezzato dal pubblico è stato l’intervento dello psicologo e divulgatore Terenzio Traisci, che, attraverso un monologo capace di alternare ironia e riflessione, ha affrontato il tema del benessere psicologico, della qualità delle relazioni e della gestione delle sfide quotidiane all’interno delle imprese commerciali e delle organizzazioni sociali.

L’evento si è concluso con un momento dal forte valore simbolico, ossia l’inaugurazione della Piazza Giuseppe Baldassarri, dedicata al socio fondatore di BoxMarche. L’intitolazione rappresenta un segno di riconoscenza verso una figura che ha contribuito in maniera determinante alla crescita dell’azienda e alla costruzione della sua identità, riaffermando il legame tra memoria, impresa e territorio.

La serata si è conclusa con un momento conviviale che ha coinvolto tutti i partecipanti, occasione di incontro e condivisione al termine della presentazione. A seguire è stato consegnato il Living Company Report 2025 insieme al gadget simbolico di questa edizione pensato come richiamo partecipativo al valore dell’ascolto reciproco.

Con il Living Company Report, Box Marche rinnova così un appuntamento che, dal 2003, accompagna l’evoluzione dell’azienda con un approccio che integra performance economiche, sostenibilità e centralità della “gente Box Marche” – come ama definire la propria comunità professionale e tecnica il Presidente Tonino Dominici – nella convinzione che il valore di un’impresa si misuri non soltanto dai risultati raggiunti, ma anche e soprattutto dalla qualità delle relazioni che è capace di costruire.