Platinum Technologies presenta SIGNATURE Flatbed

Dopo anni di ricerca, sviluppo e analisi approfondita delle reali esigenze produttive del mercato, Platinum Technologies, centro europeo di ricerca e sviluppo di LIYU con sede a Düsseldorf, presenta la nuova SIGNATURE Flatbed, la piattaforma UV LED industriale che rappresenta l’evoluzione più avanzata del proprio percorso tecnologico.

Il settore della stampa industriale dispone oggi di numerose soluzioni altamente performanti e di marchi che hanno costruito la propria reputazione nel tempo. Per questo motivo Platinum Technologies non si limita a presentare una nuova macchina, ma invita stampatori e professionisti del settore a valutare direttamente ciò che SIGNATURE è in grado di offrire, mettendola a confronto con qualsiasi altra piattaforma presente sul mercato.

SIGNATURE nasce infatti da una filosofia progettuale diversa: non inseguire semplicemente velocità dichiarate o specifiche tecniche sulla carta, ma ottimizzare concretamente ogni fase del processo produttivo. L’obiettivo è aumentare la produttività reale, ridurre i tempi improduttivi, semplificare la gestione dei materiali e offrire la massima flessibilità applicativa attraverso una piattaforma industriale progettata per integrare automazione avanzata, sistemi robotizzati e workflow produttivi di nuova generazione.

È proprio da questa visione che nasce SIGNATURE Flatbed che si aggiunge alla gamma di stampanti piane.

Più che una semplice stampante, SIGNATURE è una piattaforma industriale sviluppata per ottimizzare ogni fase del processo produttivo, combinando elevata automazione, integrazione robotica, precisione meccanica e flessibilità applicativa in un unico sistema. La piattaforma è stata progettata per evolvere da semplice sistema di stampa a vera e propria cella produttiva automatizzata, capace di integrarsi nei più moderni ambienti industriali e nei processi Industry 4.0.

Con un’area di stampa di 333 x 205 cm e una configurazione che può integrare fino a 60 teste Ricoh Gen6 da 5 pl, SIGNATURE raggiunge risoluzioni fino a 2.400 dpi e velocità massime fino a 480 m²/h. Le velocità produttive reali si attestano tra 135 e 225 m²/h nelle configurazioni industriali e tra 90 e 100 m²/h nelle modalità dedicate alla massima qualità.

Uno degli elementi distintivi della piattaforma è la nuova architettura del carrello a sei file di teste, progettata per mantenere elevata produttività anche nelle configurazioni colore più complesse. Oltre ai tradizionali canali CMYK, il sistema può integrare bianco, vernice, Light Cyan, Light Magenta e colori spot neon, consentendo applicazioni Day & Night, multilayer, effetti materici, stampa lenticolare e lavorazioni speciali in un unico passaggio.

SIGNATURE introduce inoltre un nuovo approccio alla gestione dei materiali. Il piano vacuum industriale integra dodici zone indipendenti controllabili singolarmente, con regolazione della potenza da 0 a 100% e distribuzione dei canali di aspirazione ogni cinque centimetri. Una soluzione che consente di adattare rapidamente il sistema a materiali differenti senza ricorrere a mascherature dedicate, riducendo sensibilmente i tempi di preparazione.

Anche il sistema UV LED è stato completamente ripensato. La piattaforma utilizza trenta moduli LED gestibili individualmente, con regolazione indipendente della potenza e dell’accensione di ciascun segmento. I nuovi moduli da 450 mm garantiscono una superficie di polimerizzazione più ampia rispetto agli standard di mercato, migliorando la gestione delle applicazioni speciali e delle lavorazioni multilayer.

Tra le innovazioni progettate per migliorare l’esperienza operativa quotidiana figurano il controllo remoto tramite tablet wireless, la barra antistatica estesa sull’intera larghezza del piano e il sistema intelligente di monitoraggio degli inchiostri che visualizza in tempo reale il livello effettivo disponibile, facilitando la pianificazione della produzione e delle manutenzioni

La nuova funzione Tandem con interfaccia Dual Station rappresenta un ulteriore passo avanti nell’ottimizzazione del workflow. Gli operatori possono definire aree di lavoro indipendenti e gestire simultaneamente produzioni differenti, massimizzando l’utilizzo della macchina e riducendo i tempi improduttivi.

Per le realtà produttive che richiedono il massimo livello di automazione, SIGNATURE può essere configurata con sistemi robotizzati per il carico e lo scarico automatico dei materiali. L’integrazione di robot antropomorfi consente di realizzare vere e proprie celle produttive automatizzate, riducendo ulteriormente l’intervento dell’operatore, ottimizzando i tempi ciclo e garantendo continuità produttiva anche su più turni di lavoro. La piattaforma è inoltre predisposta per l’integrazione nei moderni processi Industry 4.0, favorendo la gestione automatizzata dei flussi produttivi e la massima efficienza operativa.

Per garantire la massima precisione nel posizionamento dei supporti, SIGNATURE integra pin pneumatici automatici e sistemi di registro distribuiti lungo tutta la larghezza del piano, particolarmente efficaci nelle applicazioni su vetro, pannelli decorativi, materiali compositi e lavorazioni fronte-retro.

La piattaforma è disponibile sia in configurazione Flatbed sia con modulo Roll-to-Roll industriale opzionale, permettendo alle aziende di gestire supporti rigidi e flessibili all’interno dello stesso sistema produttivo.

“Con SIGNATURE Flatbed abbiamo voluto sviluppare una piattaforma che non si limitasse a incrementare le prestazioni nominali, ma che fosse in grado di migliorare concretamente la produttività quotidiana delle aziende”, dichiarano da Platinum Technologies. “Il nostro obiettivo era creare una soluzione capace di offrire la qualità, l’affidabilità e la versatilità richieste dalle applicazioni industriali più evolute, eliminando al tempo stesso molte delle inefficienze che ancora oggi rallentano i processi produttivi.”

Con SIGNATURE Flatbed, Platinum Technologies compie un ulteriore passo avanti nella propria strategia di sviluppo, proponendo al mercato una piattaforma industriale di nuova generazione progettata per competere ai massimi livelli del settore e offrire alle aziende una concreta alternativa tecnologica alle soluzioni tradizionalmente considerate di riferimento.

Le nuove piattaforme SIGNATURE Flatbed sono disponibili per dimostrazioni applicative, test produttivi e confronti diretti presso il Centro Ricerca e Sviluppo Platinum Technologies di Düsseldorf e prossimamente a Milano, dove i clienti possono valutare personalmente prestazioni, qualità, automazione e produttività reale della nuova tecnologia rispetto alle soluzioni oggi presenti sul mercato.